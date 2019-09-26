X5 останавливает «Карусель»

Переход покупателей в магазины малых форматов подтолкнул X5 Retail Group начать трансформацию своей сети гипермаркетов «Карусель». Часть магазинов будет закрыта, часть — отдана под сеть супермаркетов «Перекресток». Процесс в перспективе должен положительно сказаться на рентабельности, ожидают в X5.

Наблюдательный совет X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») одобрил концепцию трансформации сети гипермаркетов «Карусель», сообщила сегодня компания. За первые шесть месяцев 2019 года она принесла X5 5,1% общей выручки и 2,9% консолидированной EBITDA. Сегодня под брендом «Карусель» работает 91 магазин, 49 из которых открыты на собственных площадях, 42 — на арендованных.

Решение трансформировать сеть гипермаркетов отражает видение менеджментом актуальных трендов в быстро меняющемся секторе розничной торговли.

Магазины «у дома» и супермаркеты все больше подходят для удовлетворения ежедневных потребностей покупателей, а онлайн повышает удобство и предлагает широкий ассортимент товаров при закупке впрок, сообщила компания.

Решение основано на результатах пилотных проектов больших супермаркетов «Перекресток», открытых на базе гипермаркетов «Карусель» (с торговой площадью в среднем 2,5–3 тыс. кв. м).

Трансформация «Карусели» будет происходить в течение двух лет. В частности, 34 гипермаркета (8 арендованных и 26 собственных) переформатируют в супермаркеты большого формата и передадут в управление «Перекрестку». Этот процесс планируется завершить к началу 2021 года. Еще 20 арендованных гипермаркетов «Карусель» закроют к 2022 году. Остальные 37 гипермаркетов, включая 23 собственных, продолжат работать под брендом «Карусель», пока менеджмент пилотирует различные улучшения и анализирует перспективы возможного изменения позиционирования, продажи или закрытия.

Негативный эффект от запланированной передачи и закрытия магазинов на чистую прибыль X5 в третьем квартале 2019 года может составить 5–6 млрд руб. без влияния на денежный поток, сообщила компания.

«В долгосрочной перспективе мы ожидаем от трансформации положительный эффект на рентабельность Х5 благодаря росту плотности продаж и улучшению экономики магазинов, которые будут переданы "Перекрестку"»,— заявил CEO X5 Игорь Шехтерман.

Анатолий Костырев