Госдума проголосовала за увеличение МРОТ на 850 рублей

С 2020 года в России повысится минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 850 руб. Соответствующие поправки в закон поддержали в первом чтении депутаты Госдумы. Так, с 1 января 2020 года МРОТ должен составить 12 130 руб. в месяц (рост на 7,5%).

Как ранее сообщали в правительстве, повышение коснется 3,2 млн работников, на увеличение минимального размера оплаты труда потребуется 20,9 млрд руб. Напомним, в мае 2018 года МРОТ уравняли с прожиточным минимумом — тогда он вырос сразу на 18%, до 11 163 руб. Теперь этот показатель каждый год будет устанавливаться на уровне прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал предыдущего года.

О влиянии МРОТ на сокращение неравенства по зарплатам читайте в публикации “Ъ” «Поводов для зависти все меньше».