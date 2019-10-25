Конор Макгрегор набивается на реванш

Ирландский боец Конор Макгрегор, наряду с победившим его в прошлом году россиянином Хабибом Нурмагомедовым главная суперзвезда смешанных единоборств (MMA), объявил о возобновлении карьеры. Макгрегор вернется в октагон в январе, а его соперником, как утверждают источники, станет кто-то из двух американских бойцов — либо Дональд Серрони, либо Джастин Гэтджи. Между тем Конор Макгрегор четко обозначил свой приоритет на более отдаленное будущее. Это реванш против Нурмагомедова. Причем ирландец хочет, чтобы этот бой прошел в Москве.

В четверг в список центральных спортивных новостей на многих крупнейших зарубежных медиаресурсах, например ESPN и BBC, попала новость из Москвы. Речь о заявлении, которое в российской столице сделал ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор. Макгрегор, не участвовавший в поединках уже год, а зимой сообщивший о том, что решил завершить карьеру, объявил о возвращении в октагон. Оно состоится 18 января.

В том, что новость вызвала большой резонанс, нет ничего странного. Конор Макгрегор на протяжении почти десятилетия являлся бесспорной главной суперзвездой MMA, главным с точки зрения экономики драйвером относительно молодого жанра.

Об уровне его востребованности говорят несколько цифр. Например, Макгрегор принимал участие в пяти из шести боев, которые обеспечили наибольшее число продаж трансляции в формате pay-per-view за все время существования UFC, крупнейшего в MMA промоушена. А его матч с боксером Флойдом Мейуэзером по правилам профессионального бокса в 2017 году сгенерировал доходы на общую сумму более $600 млн, превратившись во второй в истории по размеру поступлений. Причем эксперты не сомневались, что Макгрегор был почти такой же в плане магнетизма приманкой для публики, как и его оппонент.

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Конкурент в борьбе за статус самого узнаваемого медийного лица в смешанных единоборствах у Макгрегора появился не так давно. Им стал российский боец Хабиб Нурмагомедов. Два не имеющих равных в смысле популярности бойца в итоге встретились друг с другом в октябре 2018 года. Нурмагомедов уверенно выиграл удушающим приемом, а бой, после которого в октагоне и возле него возникла массовая драка, вылившаяся в дисквалификацию обоих спортсменов, установил рекорд по продажам pay-per-view для MMA: количество ее покупок составило 2,4 млн. Опережают этот поединок только три боксерских матча, в которых выступил Флойд Мейуэзер: с Мэнни Пакьяо в 2015 году (4,6 млн), с Макгрегором в 2017-м (4,3 млн) и с Оскаром Де Ла Хойей в 2007-м (2,48 млн).

Кто будет его соперником в январском шоу, Конор Макгрегор не рассказал. Однако источники ESPN уверены, что это кто-то из довольно известных американских бойцов — либо Дональд Серрони, либо Джастин Гэтджи. Причем Серрони телеканал назвал фаворитом в конкурсе за право сразиться с ирландцем, чья персона гарантирует грандиозные доходы от проведения поединка.

Зато Макгрегор рассказал о своем карьерном приоритете в более отдаленном будущем.

По словам Макгрегора, после январского боя он проведет еще один поединок против «серьезного парня» (речь, видимо, о победителе матча между Нейтом Диасом и Хорхе Масвидалем), а потом планирует драться за чемпионский пояс в легком весе.

Хабиб Нурмагомедов, для которого прошлогодний выигрыш у Макгрегора был первой его защитой, уже успел отстоять титул во второй раз: в сентябре он досрочно (и тоже удушающим приемом) одолел в Абу-Даби американца Дастина Пуарье. Формально новый оппонент Нурмагомедова еще не определен. Но президент UFC Дэйна Уайт уже говорил о том, что им должен стать еще один представитель США — Тони Фергюсон, уровень звездности которого считается достаточно близким к уровню звездности россиянина и ирландца.

Дав понять, что не сомневается в том, что именно Фергюсон будет биться с Нурмагомедовым, Конор Макгрегор отметил, что ему все равно, кто возьмет верх в этом поединке. Зато ирландцу, кажется, не все равно, где он будет пытаться вернуть себе чемпионское звание. «Я хочу, чтобы бой был в Москве»,— сказал он.

Алексей Доспехов