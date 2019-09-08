Хабиб Нурмагомедов одержал удушающую победу

Хабиб Нурмагомедов, самая яркая звезда смешанных единоборств (MMA), отстоял титул чемпиона мира в легком весе (до 70 кг), одолев американца Дастина Пуарье. Бой в Абу-Даби закончился досрочно — в третьем раунде. Но нельзя сказать, что он был очень простым для Нурмагомедова.

28-я подряд победа Хабиба Нурмагомедова в смешанных единоборствах вызовет, конечно, чуть меньший резонанс, чем предыдущая, 27-я, — над прежним королем MMA Конором Макгрегором, но в смысле сюжета этот бой был, пожалуй, даже любопытнее, чем тот, в котором он разобрался со знаменитым ирландцем. Дастин Пуарье довольно быстро показал, почему среди аналитиков, обсуждавших расклад поединка в Абу-Даби, находилось не так уж мало тех, кто считал, что он может оказаться очень неудобным оппонентом для Нурмагомедова. Треть первого раунд чемпион и претендент посвятили разведке, а затем россиянин сделал то, что делает всегда, — рванул в ноги и перевел соперника в партер. А дальше — мучил, мучил и мучил Пуарье возле ограждения октагона.

Но это была не только демонстрация никуда не исчезнувших за год, прошедший после выигрыша у Макгрегора, талантов Хабиба Нурмагомедова, но и демонстрация талантов Дастина Пуарье.

Ну да, абсолютно правы были те, кто утверждал, что таких терпеливых, так хорошо умеющих защищаться бойцов в MMA единицы.

А переведя дух в перерыве, во второй пятиминутке Пуарье впервые создал Нурмагомедову серьезные сложности. В поединке с Макгрегором россиянин однажды тоже решил посоревноваться с ирландцем на «чужом поле» — в боксе. И выяснилось, что и в этом жанре он ничуть не хуже. Так вот, с Пуарье трюк не совсем прошел. Нурмагомедов нарвался на встречный удар, а затем, потрясенный, пропустил еще один — и еще, и еще…

Настолько близок к грандиозным проблемам в своей карьере он, кажется, никогда до сих пор не был.

Хабиб Нурмагомедов неприятную ситуацию пережил. Вскоре Дастин Пуарье опять валялся на полу, обороняясь, а по его лицу ручьем текла кровь.

Фото: Christopher Pike, Reuters

В третьем раунде никакого бокса не было. Нурмагомедов сразу же записал в актив очередной тейкдаун – перевод соперника на настил. Но вместо того, чтобы заниматься привычным делом — выкручиваться из тисков, Пуарье вдруг предпринял контратакующее действие. Этот прием — когда рукой обхватывают и сдавливают шею соперника сверху — в MMA называют гильотиной. И гильотина в исполнении американца смотрелась безумно опасной. А комментировавший бой опытный обозреватель ESPN Джефф Вагенхейм изумлялся: почему Нурмагомедов так спокойно относится к тому положению, в котором очутился?! Неужели не чувствует опасности?!

Спустя несколько секунд россиянин уже выпутался из своего непростого положения, с виду не приложив для этого никаких усилий, забрался за спину Пуарье и душил американца примерно так же, как душил прошлой осенью Макгрегора.

И итог был тем же самым — хлопки претендентской руки по плечу, означающие выкинутый белый флаг. Запас терпения у Пуарье все-таки был не беспредельным. Класс и мощь Нурмагомедова ему перебить не удалось.

Алексей Доспехов