Эксперимент с самозанятыми затронет всю страну

Власти, похоже, признали успешным эксперимент с самозанятыми. По крайней мере, в следующем году его собираются распространить на всю страну. Об этом рассказал в эфире «Первого канала» министр финансов Антон Силуанов. Окончательное решение о введении специального налогового режима для граждан, работающих на себя, будут принимать власти регионов. Что показал эксперимент с самозанятыми? Разбирался Григорий Колганов.

Активнее всего в эксперименте участвуют москвичи: их больше половины от всех, кто зарегистрировался в системе. Суммарный доход столичных самозанятых за девять месяцев 2019 года достиг без малого 16 млрд руб. Чаще всего специальный налоговый режим выбирают те, кто трудится в сфере пассажирских перевозок, репетиторствует или сдает жилье.

Но об успехе эксперимента говорить пока рано, считает профессор финансового университета при правительстве Александр Сафонов: «Налоговая инспекция заявляла о том, что видит проблемы с регистрацией. Когда люди становятся самозанятыми, запретить переквалифицировать трудовой договор в систему взаимоотношений гражданского правового договора между юридическим лицом и самозанятым — невозможно».

Власти будто бы заранее подготовили ответ критикам. Первый вице-премьер Силуанов заявил, что со следующего года налоговая служба начнет выявлять компании, которые нанимают самозанятых вместо штатных сотрудников, и доначислять таким организациям НДФЛ и страховые взносы. Но профессор Александр Сафонов не понимает, на каком основании власти собираются делать это, а главное — лазейку легко найти и здесь: «Я не очень понимаю юридическую природу взаимоотношений налоговой службы с юридическим лицом. Каким образом это сделать? В этом случае можно в качестве самозанятого оформить члена семьи.

Поэтому Минфин признает недостаток системы, но пока четкого понимания, как с этим справляться, у него нет».

Но главное — захотят ли в масштабах всей страны россияне, работающие на себя, выходить из тени и становиться самозанятыми? Довольно распространенное мнение высказал “Ъ FM” репетитор из Петербурга — этот город может в следующем году присоединиться к программе. Собеседник пожелал сохранить анонимность: «Разумеется, не хотелось бы этого, потому что нет никакого желания платить государству налоги. Для большинства репетиторов это подработка, и даже 13% от доходов среднего репетитора, мне кажется, это просто смешно. Устраивать какие-то проверки, эксперта нанимать, исследования проводить — это займет больше ресурсов, чем они получат в итоге, если я начну платить налоги».

Усилия властей по выводу самозанятых из тени понятны. По данным правительства, из 86-миллионного трудоспособного населения — 38 млн россиян работает неизвестно где. Лишь бы розыск и легализация их доходов не обошлись государству дороже, чем предполагаемая налоговая прибыль. Для попадания в категорию самозанятых нужно, чтобы годовой доход гражданина не превышал 2,4 млн руб. Все, что свыше — облагается по ставке НДФЛ и других налоговых режимов. Около 40% от платежа самозанятого поступает в Фонд обязательного медицинского страхования. В целом средства от программы направляются в первую очередь в бюджеты регионов и могут быть распределены в муниципалитеты.