Проданной квартире начислили псевдоналог

Если легально сдавать квартиру в Москве, при ее продаже могут потребовать заплатить налог. Как стало известно “Ъ FM”, в такую ситуацию попал один из жителей столицы. Он долгие годы сдавал жилье в аренду и отчитывался об этом в налоговую службу. Однако после продажи ФНС потребовала перечислить в бюджет 13%. Законны ли требования налоговой службы? Выяснял Александр Рассохин.

Последние годы Александр жил на даче, а свою столичную «двушку» сдавал за 30 тыс. руб. в месяц. И, к удивлению многих, отчитывался об этом в налоговую, каждый год прилежно перечисляя 13% с дохода в бюджет. В 2019 он решил, наконец, продать жилье. Квартира ушла за 7 млн. И только после он узнал, что якобы должен был и здесь заплатить НДФЛ, сообщил риэлтор агентства недвижимости «Миэль» Евгений Коноплев: «Сначала позвонил на горячую линию, где ему сказали, что вы сдавали вашу квартиру в аренду, извлекали доход, использовали ее в предпринимательской деятельности. Теперь сумма, вырученная с ее продажи, не подлежит освобождению от налога на доходы физических лиц. Он не поверил своим ушам, сходил в ближайшее отделение налоговой, и ему еще раз сказали, что со своих 7 млн руб. вы заплатите 13%, что составляет 910 тыс. руб».

Насколько законно требование налоговиков? Как выяснилось, еще этой зимой Минфин подготовил письмо, которое разъясняло, что в таких случаях НДФЛ с продажи жилых домов, квартир, комнат, садовых домиков, дач и даже автомобилей не взимается. А потому действия ФНС незаконны, заявил председатель исполкома Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов: «Для меня достаточно странно звучит такое требование об уплате 13% подоходного налога с квартиры и связь этого требования с тем, что гражданин как физическое лицо сдавал квартиру внаем.

Данный вид гражданско-правового договора не подразумевает использование квартиры в качестве объекта для предпринимательской деятельности, то есть по факту такое совмещение не должно удваивать налогообложение для гражданина».

Историей Александра заинтересовались многие риэлторы и после долгих обсуждений, разбирательств и консультаций все же смогли ему помочь. Теперь он не собирается отдавать государству почти миллион псевдоналога. Но эта история может повториться с другими владельцами квартир, подчеркивает риэлтор агентства недвижимости «Миэль» Евгений Коноплев. Ведь ошиблись сами сотрудники налоговой службы, которые ввели собственника в заблуждение. «Не исключено, что не до каждого сотрудника ФНС доведены необходимые сведения по правильной трактовке изменений налогового законодательства. Само это письмо написано так, что его даже профессионал, если прочитает, поймет только с третьего раза. Иногда есть риск, что они могут это трактовать более жестким образом, чем на самом деле»,— пояснил Коноплев.

Но что если вы стали жертвой такой случайности? Если заплатили 13% с продажи жилья? Здесь все зависит от того, сделали вы это сами или вас принудила к этому налоговая, отмечает председатель московской коллегии адвокатов «Фокин и партнеры» Владимир Фокин. По его мнению, в любом случае разбирательство займет до полугода: «Если с вас взыскали, вы идете дальше по административной судебной процедуре. Если вам устно кто-то рассказал, и вы сами по доброй воле переплатили, тогда нужно подавать заявление на возврат излишне уплаченного налога и уже в случае отказа или бездействия идти в суд».

Власти уже давно пытаются вывести «из тени» тех, кто сдает квартиры. К примеру, предлагают зарегистрироваться как самозанятый и платить только 4% налога. Но пока такие истории не сильно мотивируют россиян.