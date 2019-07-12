Налог для самозанятых Как и сколько заплатят государству граждане, работающие сами на себя

“Ъ” поможет разобраться, кто может считать себя самозанятым гражданином, как и сколько придется платить за самозанятость в Москве и регионах России.

Налоговый эксперимент

С 1 января 2019 года в России в четырех регионах страны появился новый налоговый режим — налог на профессиональный доход (НПД) или налог для самозанятых. Пока это эксперимент, который проводится в Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане. Продлится он до 31 декабря 2028 года. По задумке властей, НПД поможет гражданам легализовать доходы от небольшого бизнеса и подработок и избежать наказания за незаконное предпринимательство. С 1 июля 2019 года к эксперименту присоединилась Ростовская область.

В законе о новом налоге прописано, что в течение десяти лет действия эксперимента властями не могут вноситься никакие изменения, ухудшающие положения плательщика ни в отношении ставки, ни в отношении уровня дохода. В идеале налог должен помочь вывести из «тени» доходы всех предполагаемых свободных работников.

По данным правительства РФ, трудоспособный контингент россиян насчитывает 86 млн человек. При этом лишь 48 млн работают в секторах, которые «видны и понятны». Что касается остальных 38 млн, то, по словам вице-премьера РФ Ольги Голодец, «мы не понимаем, где они заняты, чем заняты и как заняты».

Кто такие самозанятые

Самозанятые — это лица, у которых нет работодателя и нет наемных работников, то есть это граждане, получающие доход от своей личной трудовой деятельности. Список занятий таких граждан в законе не приводится. На практике — это различные фрилансеры, репетиторы, няни, сиделки, фотографы, блогеры, домашние кондитеры, водители, репетиторы и другие категории. Для жителей Москвы важно, что новый налоговый режим касается и арендодателей жилья.

Главная особенность категории самозанятых заключается в том, что такие граждане считаются безработными, поскольку не имеют постоянного официального места работы. При этом они могут получать деньги как от физических лиц, так и от индивидуальных предпринимателей и компаний.

Для попадания в категорию легально самозанятых необходимо, чтобы ежемесячный доход лица не превышал 200 тыс. руб. (2,4 млн руб. в год). При этом если 200 тыс. руб. — это условная сумма (то есть в сентябре человек может заработать 40 тыс. руб., а в октябре — 400 тыс. руб.), то лимит 2,4 млн руб.— строгий. Все доходы сверх него должны облагаться налогами в других режимах. Для физлица без ИП это НДФЛ по ставке 13%. Для индивидуального предпринимателя это налог на прибыль, НДС, прочие налоговые и страховые взносы.

Уплата налога и его преимущества

НПД можно платить по таким ставкам:

4% — если вы принимаете деньги от физлиц;

6% — если оплата приходит от ИП или компаний.

Один и тот же человек может принимать деньги и от людей, и от фирм. Налог с каждого поступления будет начисляться по разным ставкам.

Процедура уплаты налога максимально упрощена — не нужно заполнять и сдавать декларации, оплачивать что-либо в кассе. Достаточно скачать мобильное приложение Федеральной налоговой службы «Мой налог». Специальная программа сформирует чек и направит всю информацию о расчете в инспекцию. Отчисление налога необходимо осуществлять ежемесячно не позднее 25-го числа.

После перехода на НДП можно не платить:

НДФЛ (актуально для физлиц);

НДС (кроме «ввозного») (актуально для ИП);

Различные страховые взносы (актуально для ИП);

Прочие взносы и налоги для индивидуальных предпринимателей.

В Пенсионный фонд России никаких отчислений с этого налога не идет, но можно делать их добровольно.

На данный момент это самый низкий и простой в исполнении налог на доходы в России.

За нарушение порядка или сроков передачи сведений о расчетах в инспекцию установлен штраф, он составляет 20% суммы расчета. Если правила нарушены повторно в течение шести месяцев, штраф составляет сумму расчета. Минимальный размер санкции не ограничен. То есть если не передать сведения по расчету в 100 руб., штраф составит 20 руб. (при условии, что это не повторное нарушение).

Налоговики обещали не штрафовать самозанятых в первый год проведения эксперимента.

Куда пойдут отчисления от налога

В первую очередь средства от НДП поступят в региональные бюджеты. Регионы распределят эти средства и могут направить их в муниципалитеты.

Часть этих денег пойдет в Фонд обязательного медицинского страхования. То есть налогоплательщики оплачивают свое лечение в больницах и поликлиниках — на это идет примерно 40% от налога для самозанятых.

Если самозанятый работает в нескольких регионах, то он сам будет вправе решить, в каком именно регионе ему удобнее зарегистрироваться. Во всех регионах регистрироваться не надо.

Как перейти в этот режим

Для физических лиц и мелких индивидуальных предпринимателей есть несколько способов стать самозанятым гражданином, уплачивающим налог 4%:

Можно зайти на сайт налоговой службы и скачать приложение «Мой налог». Для постановки на учет нужны: заявление, паспортные данные, фотография. Зарегистрироваться через личный кабинет налогоплательщика. В этом случае необходимо просто заполнить данные, а фотография не нужна. Зарегистрироваться в банке с помощью электронной подписи. Фотография при таком варианте тоже не нужна.

Если процедура оформлена правильно, из налоговых органов придет подтверждение, что теперь вы применяете специальный режим «Налог на профессиональный доход».

Индивидуальный предприниматель для постановки на режим НПД должен в течение месяца подать уведомление о том, что уходит с прежней системы налогообложения.

Ограничения для налогового режима

Воспользоваться налоговым режимом для самозанятых не сможет тот, кто:

Получает доход по трудовому договору, договору ГПХ, договору простого товарищества или доверительного управления;

Торгует акцизными товарами (алкоголь, бензин);

Продает личное имущество, недвижимость;

Занимается перепродажей товаров;

Добывает и продает полезные ископаемые;

Является курьером или водителем, который при доставке принимает деньги у покупателей и потом передает их продавцам. Использовать режим можно будет только в случае выдачи продавцом покупателю чека;

Встал на налоговые каникулы;

Работает арбитражным управляющим, оценщиком, нотариусом, адвокатом и медиатором;

Получает доход в расчете по бартеру;

Все еще получает деньги по договору от прошлого работодателя, если с момента увольнения не прошло двух лет.

Этот налог могут не уплачивать граждане, оказывающие разовую помощь (например, перевезти вещи или вскопать грядку на участке за плату).

Чем грозит неуплата налога

Многие считают, что налоговые органы могут заинтересоваться человеком лишь в том случае, когда он имеет большой незадекларированный доход. На деле это не так. Даже если человек время от времени рассылает недорогие товары, получая оплату наложенным платежом, он должен быть готов к вниманию со стороны налоговой. От размера доходов зависит только тяжесть наказания: по достижении определенной суммы административная ответственность за незаконное предпринимательство перерастает в уголовную.

Чтобы понять, что является незаконной предпринимательской деятельностью, нужно разобраться с этим понятием. Гражданский кодекс трактует его так: «самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, должны быть зарегистрированы в этом качестве в установленном законом порядке, если иное не предусмотрено настоящим кодексом». Теоретически двух однотипных сделок за год хватит, чтобы усмотреть в действиях лица такую направленность.

В случае выявления деятельности самозанятого гражданина без регистрации (с помощью банков, через газетные объявления и другими способами), налоговые органы подают в суд. Суд встает на сторону ФНС и привлекает ремонтника к уголовной ответственности по ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство). За это нарушителю грозит штраф до 300 тыс. руб., либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо арест на срок до шести месяцев.

Кто уже вышел из «тени»

По данным департамента экономической политики Москвы на начало июля 2019 года, в столице официально зарегистрировались около 75 тыс. самозанятых. Отмечается, что в столичный бюджет с начала программы от самозанятых поступило более 80 млн руб. Также свыше 27 тыс. самозанятых граждан зарегистрировались в Подмосковье по состоянию на конец июня, говорится в сообщении пресс-службы областного министерства экономики и финансов. По данным минэкономики Республики Татарстан также на конец июня, на учет в регионе встали 15 тыс. самозанятых.

Как в других странах

В Великобритании полагают, что все люди, работающие сами на себя, являются индивидуальными предпринимателями. Они обязаны зарегистрироваться и получить статус self-employed. Их подоходный налог (income tax) не отличается от налогообложения других категорий граждан. Это значит, что:

Минимальный доход британца, не облагаемый налогом, составляет до £10 тыс. в год;

Минимальная ставка налогообложения 20% применяется, если доход составляет £10 000—£41 865 в год;

Базовая ставка 40% применяется при доходе от £41 866 до £150 000 в год;

Налог 42,5% взимается с доходов более £150 тыс.— по максимальной ставке.

Также в Великобритании существуют обязательные взносы социального страхования, которые составляют

12% при доходе от £772 до £4 тыс. в месяц;

С прибыли от £8 000 до 42 385 фунтов стерлингов в год следует вносить 9%;

С прибыли более 42 385 фунтов стерлингов в год — 2%.

В США работающие на себя граждане страны платят так называемый self-employment tax, составляющий 15,3% прибыли. 12,4% поступлений от этого налога идут в социальные фонды, 2,9% — на медицинскую страховку.

В Германии также платят обязательный для всех подоходный налог. Каждый немец должен зарегистрироваться в Finanzamt по месту жительства не более чем через четыре недели после начала самостоятельной рабочей деятельности. Юристы, врачи, нотариусы обязательно должны быть занесены в реестр профессиональной палаты, также они входят в профсоюз.

Немецкий подоходный налог составляет от 15% до 42% и формируется на базе поданной декларации Einkommensteuertarif. При расчете учитываются различные факторы, такие как, например, семейное положение. Сумма дохода, подлежащего налогообложению, уменьшается на сумму профессиональных расходов.

Обязанность внесения страховых платежей в Германии лежит непосредственно на самозанятом человеке. Пенсионное страхование не обязательно для врачей, адвокатов, нотариусов и логопедов.

Данные, представленные в декларации, тщательно проверяются налоговиками, которые анализируют движение денежных средств на банковском счете и производят сопоставление суммы с подтвержденными затратами.