«Самаратранснефть-терминал» заполнился долгами

НПФ «Благосостояние», который добивается контроля над банкротством мини-НПЗ в Самарской области, столкнулся с возражениями других кредиторов. Суд включил компании, аффилированные с фондом, в реестр кредиторов «Самаратранснефть-терминала» (СТНТ) — оператора Николаевского НПЗ — с суммой требований около 30 млрд руб. Но остальные кредиторы НПЗ собираются оспаривать это решение, поскольку считают, что связанные с НПФ «Благосостояние» структуры контролируют деятельность завода.

Арбитражный суд Самарской области 18 октября включил в реестр требований кредиторов ООО «Самаратранснефть-терминал» девять компаний с общей суммой требований около 30 млрд руб. В их числе управляющая компания «Трансфингруп» в интересах двух своих фондов (18,8 млрд руб.), ООО «Л Си Пи инвестор сервисез» в интересах этой УК (7 млрд руб.) и «Тринфико Проперти Менеджмент» (1,3 млрд руб.) и другие. Все эти структуры аффилированы с крупнейшим кредитором Николаевского НПЗ — НПФ «Благосостояние».

СТНТ получил широкую известность как бывший собственник узла слива нефти, через который, по версии следствия, в нефтепровод «Дружба» в апреле попали хлорорганические соединения, вызвав самый серьезный кризис поставок в истории нефтяной отрасли РФ. Впрочем, на тот момент узлом уже владела другая компания — ООО «Нефтеперевалка».

С 2013 года СТНТ является оператором НПЗ в селе Николаевка Самарской области. Изначально компанией владел Роман Трушев (1% лично и еще 99% через «Петронефть»). В конце 2018 года господин Трушев продал этот 1% ООО «Спецресурс-сервис», а его доля в «Петронефти» была распределена между ООО «Даматриа», ООО «Рид» и «Спецресурс-сервисом», которыми владеют физлица. В интервью “Ъ” 14 мая господин Трушев утверждал, что эти компании «аффилированы с Абсолют-банком», принадлежащим НПФ «Благосостояние».

Проблемы СТНТ и принадлежащего ему Николаевского завода продолжаются уже несколько лет, в феврале суд ввел процедуру наблюдения. Теперь кредиторы, которым СТНТ задолжал по договорам поставок,— «МЕТ Восток» (236 млн руб.), ООО «Ойл групп» (350 млн руб.) и ООО «Волга терминал транзит» (271 млн руб.) — возражают против учета требований НПФ «Благосостояние» в реестре. «В деле имеется большой объем доказательств, из которых в целом видна схема финансирования завода в условиях его плохого финансового положения через группу компаний, связанных с НПФ "Благосостояние". Наши возражения сводились к необходимости субординировать данные требования»,— пояснила “Ъ” представитель «МЕТ Востока» Марина Морозова. Представитель «Волга терминал транзита» Мария Шабалина заявила “Ъ”, что компания вместе с другими кредиторами намерена оспорить решение суда.

Как отметила Марина Морозова, ситуация усугубляется тем, что завод перешел по договору аренды в управление НК «Ресурс нефть», которая, согласно предположению госпожи Морозовой, связана с НПФ «Благосостояние». По «СПАРК-Интерфакс», «Ресурс нефть» принадлежит комбинированному ЗПИФу «Технологический», который находится под управлением «Трансфингруп».

В НПФ «Благосостояние» заявили “Ъ”, что ни НПФ, ни аффилированные с ним компании не владеют НПЗ и не имеют никакого отношения к текущим владельцам завода. Там также заявили, что НК «Ресурс нефть» «не имеет отношения к управлению заводом и не владеет долями в капитале завода». «Крупные кредиторы заинтересованы в процедуре финансового оздоровления предприятия как наиболее оптимальном способе обеспечить возвратность инвестиций справедливым образом для всех кредиторов, в том числе миноритариев, пропорционально имеющейся задолженности»,— добавили в фонде.

По мнению экспертов, спор между группами кредиторов СТНТ связан с попытками получить наибольшее количество голосов в реестре для контроля процесса банкротства. «Статус основного кредитора позволяет принимать решения в отношении всей процедуры банкротства, в том числе по вопросу выбора кандидатуры конкурсного управляющего, который принимает решения об оспаривании сделок должника, выявляет незаконно выведенное имущество, принимает меры по его возврату»,— объясняет руководитель юридического отдела юридического бюро «Падва и Эпштейн» Дмитрий Штыков. Директор фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов добавляет, что требования такого кредитора будут удовлетворяться вместе с прочими включенными в реестр, и чем больше долг перед ним, тем меньше получат остальные кредиторы.

Сабрина Самедова