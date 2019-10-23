Дело экс-президента Киргизии рассмотрят конституционно

В Киргизии начата проверка законности решения парламента о лишении неприкосновенности экс-президента страны Алмазбека Атамбаева. С таким ходатайством в Конституционную палату республики обратились его однопартийцы из Социал-демократической партии Киргизии. Адвокаты господина Атамбаева настаивают, что депутаты незаконно распространили на него действие законодательства, принятого уже после его отставки, нарушив тем самым статью конституции о том, что законы не имеют обратной силы. Однако собеседники “Ъ” в Бишкеке убеждены: помочь экс-президенту можно, только доказав, что заведенное на него дело носит политический характер. Но учитывая, что большинство его соратников тоже под арестом, добиться этого крайне сложно.

Конституционная палата Киргизии приступила к рассмотрению заявления депутатов от бывшей правящей Социал-демократической партии (СДПК) о неправомерности лишения Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента. Напомним, в июне депутаты киргизского парламента проголосовали за снятие с господина Атамбаева этого статуса, который предполагает неприкосновенность. После этого специальная депутатская комиссия выдвинула против бывшего главы государства обвинения в совершении тяжких и особо тяжких преступлений по шести пунктам. Пять из них уже пущены в разработку.

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Однако это оказалось только началом проблем господина Атамбаева. После того как он отказался сдаться властям и при попытке задержания оказал сопротивление, в ходе которого были погибшие, количество обвинений возросло до 14. К превышению полномочий и незаконному обогащению добавились эпизоды с захватом заложников, убийством сотрудника правоохранительных органов, организацией массовых беспорядков и вооруженным сопротивлением властям.

Однако немногочисленные сторонники Алмазбека Атамбаева не теряют надежды добиться его освобождения. В обосновании своего ходатайства адвокат Нурбек Токтакунов указывает, что закон, позволяющий лишать экс-президента неприкосновенности, был опубликован 17 мая 2019 года, в то время как господин Атамбаев покинул пост еще в 2017 году. «По общему правилу закон действует с момента опубликования, но не на прошлое. Однако депутаты внесли в закон специальную оговорку, которая распространяет действие закона на прошлое, конкретно на экс-президента Атамбаева»,— пояснил господин Токтакунов. По словам юриста, депутаты воспользовались 28-й статьей конституции республики, которая запрещает обратную силу только в случае законов, определяющих ответственность, то есть изменяющих уголовный кодекс. «Однако они упустили из внимания ст. 6, которая подразумевает недопустимость применения обратной силы любого закона или подзаконного акта, устанавливающего новые обязанности или отягчающего ответственность»,— добавил он.

Сам Алмазбек Атамбаев, находясь под арестом, по-прежнему отказывается сотрудничать со следствием и даже блокирует его работу.

Так, 11 октября суду пришлось отложить заседание по факту незаконного освобождения криминального авторитета Азиза Батукаева из-за отказа господина Атамбаева участвовать в нем. Арестованный экс-президент попросту отказался выходить из камеры СИЗО Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ). Как позднее сообщили в Генпрокуратуре, предварительное слушание этого уголовного дела можно было провести и в отсутствии обвиняемого. Но только по его ходатайству, которое Алмазбек Атамбаев не подавал.

В Генпрокуратуре Киргизии “Ъ” пояснили, что экс-президент Киргизии все-таки общается со следователями, но отказывается подписывать какие-либо документы и протоколы допросов.

Адвокат экс-президента Сергей Слесарев пояснил, что такую линию защиты избрал сам господин Атамбаев, поскольку не считает себя виновным.

Впрочем, многие из арестованных соратников Алмазбека Атамбаева уже пошли на сделку со следствием и начали давать показания против своего бывшего шефа. Например, с прокуратурой активно сотрудничают бывший вице-премьер Шамиль Атаханов, бывший генеральный прокурор Аида Салянова и другие чиновники более низкого ранга. Некоторые из них признались, что господин Атамбаев и его соратники готовились к третьей революции (первые две были в 2005 и 2010 годах), которая по замыслу организаторов должна была совершиться в сентябре.

Как полагает сопредседатель киргизского регионального клуба экспертов «Пикир» Игорь Шестаков, своими действиями Алмазбек Атамбаев «сам загнал себя в угол».

«После бурных августовских событий в доме Атамбаева, где в ходе спецоперации погиб замкомандира ОМОН и получили тяжелые огнестрельные ранения несколько силовиков, все дискуссии в обществе об иммунитете экс-президента утихли сами собой»,— заявил “Ъ” господин Шестаков.





Он также обратил внимание, что на первые судебные слушания по делу бывшего президента, кроме адвокатов и журналистов, не пришел никто. «Это для Киргизии нонсенс,— подчеркнул эксперт.— Ведь до сих пор ни одно уголовное дело, в котором были замешаны политики, не обходилось без шумных и многочисленных митингов и пикетов возле здания суда».

«Атамбаев понимает, что попал в очень сложную ситуацию, и поэтому хочет, чтобы помимо юристов к защите подключился кто-нибудь из известных политиков»,— сообщил “Ъ” один из оставшихся на свободе соратников экс-президента. По его мнению, Атамбаеву может помочь только максимальная политизация уголовного процесса. Иначе, как подсчитали местные СМИ, экс-президент может получить до 129 лет тюрьмы, которые на практике станут пожизненным сроком.

Кабай Карабеков, Бишкек