На индексацию пенсий работающим пенсионерам требуется 368 млрд рублей

В Пенсионном фонде России (ПФР) нет денег для возобновления индексации пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, сообщил председатель правления фонда Антон Дроздов. На эти цели требуется 368 млрд руб.

«Для восстановления индексации пенсий работающим пенсионерам в 2020 году нам потребуется 368 млрд руб. Это большие деньги, и таких у нас денег сейчас нет»,— сказал господин Дроздов на пленарном заседании Госдумы (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, всего в России 43 млн пенсионеров, 9,6 млн из них работают. Летом ПФР фиксировал около 14 млн работающих пенсионеров.

В России пенсии работающим пенсионерам не индексируются с 2016 года. В начале 2019 года Госдума отклонила три законопроекта об индексации пенсий работающим пенсионерам. Счетная палата летом заявила, что не видит эффекта от отмены индексации.

Госдума в первом чтении приняла бюджет ПФР на 2020–2022 годы. В 2020 году дефицит составит 118,4 млрд руб., в 2021 — 28,5 млрд руб., в 2022 ожидается профицит в 18,5 млрд руб.

Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению проиндексируют на 7% в 2020 году, на 2,6% в 2021 году и на 3,1% в 2022 году. Страховую пенсию проиндексируют на 6,6% в 2020 году, на 6,3% в 2021 году и на 5,9% в 2022 году.

Почему не удается ликвидировать «дыру» в бюджете фонда читайте в материале “Ъ FM” «Дефициту ПФР не мешает ничего».