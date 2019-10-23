Предприятия обяжут доплачивать налоги за работающих на них самозанятых

Федеральная налоговая служба (ФНС) обяжет компании выплачивать страховые взносы и НДФЛ за привлеченных к работе самозанятых с 2020 года, сообщил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. По его словам, сейчас некоторые предприятия берут на работу самозанятых вместо штатных сотрудников, чтобы избежать дополнительных выплат.

«Поэтому мы договорились о том, что в течение этого года мы не будем проводить специальные проверки таких предприятий и вводить меры ответственности за таких штатных работников. А со следующего года это ограничение снимается»,— сказал господин Силуанов на заседании Госдумы (цитата по «РИА Новости»).

Министр пояснил, что если самозанятый работает только на одно предприятие, ФНС будет высчитывать страховые взносы и НДФЛ на этого сотрудника.

С января 2019 года в Москве, Московской области, Калужской области и Татарстане ввели в качестве эксперимента специальный налоговый режим для самозанятых. Граждане, которые оказывают услуги физлицам, должны платить по 4% от дохода. Те, кто работает с юрлицами, по 6%. Правительство ожидает, что до конца 2024 года официальный статус самозанятых получат 2,4 млн граждан. Сейчас, по данным Минфина, зарегистрировано 240 тыс. самозанятых.

В октябре Антон Силуанов предложил ограничить перечень профессий, по которым можно зарегистрироваться в качестве самозанятого, поскольку предприятия стали чаще нанимать самозанятых. В этом случае Минфин готов распространить налоговый режим на другие регионы России.

Как и сколько заплатят государству граждане, работающие сами на себя,— в материале “Ъ” «Налог для самозанятых».

О предложении Антона Силуанова по налоговому режиму для самозанятых читайте в публикации “Ъ FM” «Самозанятым ограничат виды деятельности».