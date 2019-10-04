Минфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых

Перечень профессий, представители которых могут быть зафиксированы в качестве самозанятых, необходимо ограничить, полагает первый вице-премьер министр финансов России Антон Силуанов. С 2019 года в четырех российских регионах действует в тестовом варианте специальный налоговый режим для самозанятых.

«Этот перечень профессий должен быть зафиксирован. Мы в таком случае готовы будем распространять этот механизм на субъекты Российской Федерации»,— сказал глава Минфина на слушаниях в Совете федерации о параметрах бюджета на ближайшие три года (цитата по ТАСС).

Господин Силуанов отметил, что сейчас целый ряд предприятий нанимает своих работников уже не как сотрудников предприятий, а как самозанятых. При этом, по его мнению, пилотный проект себя уже «неплохо зарекомендовал».

С января 2019 года в Москве, Московской области, Калужской области и Татарстане запустили в качестве эксперимента специальный налоговый режим для самозанятых. Граждане, которые оказывают услуги физлицам, должны платить по 4% от дохода. Те, кто работает с юрлицами, по 6%. Правительство ожидает, что до конца 2024 года официальный статус самозанятых получат 2,4 млн граждан.

Как и сколько заплатят государству граждане, работающие сами на себя,— в материале “Ъ” «Налог для самозанятых».