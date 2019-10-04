Самозанятым ограничат виды деятельности

Министр финансов Антон Силуанов предложил составить список профессий, которым разрешат использовать льготный налоговый режим. По его словам, некоторые предприятия стали нанимать сотрудников как самозанятых. Эту схему они используют якобы для того, чтобы платить меньше налогов. Какие профессии попадут в список Минфина? И будут ли эффективны такие меры? Разбирался Александр Рассохин.

С учетом всех взносов и налогов, работодатель отчисляет за своего сотрудника в бюджет более 47% от зарплаты. Если же компания заключает контракт с самозанятым, то эта доля составляет всего 6%. Неудивительно, что некоторые предприятия активно используют такую схему. Среди них и сервис для заказа тайных покупателей Bino. Как говорит исполнительный директор компании Иван Терехин, это еще и облегчает бюрократическую волокиту: «У нас каждый месяц работает порядка тысячи свободно нанятых людей. Конечно, их никто не оформляет на работу, потому что это разовые задания. Мы оказываем услуги для компаний, они могут через нас заказать каких-то людей по всей стране для того, чтобы те провели исследование какое-то, еще что-то. С этой точки зрения, этот закон — спасение. Мы можем совершенно официально этой огромной массе людей платить деньги без бюрократической рутины».

Но если для бизнеса это благо, то для властей — недополученные средства в бюджете. Переводить работника в статус самозанятого предпринимателям запрещено. Но никто не мешает им нанимать новых сотрудников в этом статусе. Неудивительно, что Минфин выступает против такой практики. Глава министерства Антон Силуанов предложил ограничить перечень профессий для самозанятых: «Нам нужно, наверное, определить четко перечень профессий, где такие системы могут работать: предположим, водители, репетиторы и так далее. Перечень профессий должен быть фиксированным, и мы в таком случае готовы будем распространять этот механизм на субъекты Российской Федерации».

Но какие профессии попадут в список? Кому запретят регистрироваться в качестве самозанятых? Ответить на эти вопросы сложно, говорит проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. Он считает, что даже если Минфин попытается составить такой перечень, ситуацию это не изменит: «Либо нужно будет отменять полностью режим самозанятости, чтобы избежать оптимизации, либо договориться, что очень ограниченный перечень сфер деятельности будет подпадать под это закон. В свое время было принято решение выдавать патенты няням, домработницам — это у населения не нашло никакого отзыва.

Минфину до конца не удастся реализовать защиту бюджета от неправомерной практики. Компании просто пойдут по пути дробления своих видов деятельности, оставляя только небольшой перечень ключевых задач, которые будут связаны с постоянным персоналом».

Льготный налоговый режим начал действовать с начала года в Москве, Московской и Калужской области, а также Татарстане. Те, кто работает с физлицами, перечисляют государству 4% от суммы своего дохода, кто с юридическими — 6%. Власть всячески старалась заинтересовать граждан новым режимом. Однако многие так и продолжают работать сами на себя, никак не сообщая об этом налоговой. И новые ограничения от Минфина вряд ли изменят ситуацию в лучшую сторону.

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По данным Федеральной налоговой службы, с начала года в качестве самозанятых зарегистрировались более 200 тыс. человек. Самые популярные виды деятельности — перевозка пассажиров, сдача квартир в аренду, консультирование, репетиторство и реклама.