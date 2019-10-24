Брокеры берут самоотвод

Банк России обратил внимание на резкое сокращение профучастников рынка ценных бумаг, половина из которых сдает лицензии добровольно. Регулятор связывает это не только с возросшей регулятивной нагрузкой, но и с низкой рентабельностью небольших компаний. Участники рынка оценивают инвестиции в создание розничного брокера в десятки миллионов долларов, тогда как возврата вложений придется ждать более десяти лет из-за высокой конкуренции.

Как сообщил зампред ЦБ Владимир Чистюхин 23 октября на Уральской конференции НАУФОР, одновременно с резким ростом клиентской базы профучастников рынка ценных бумаг (см. “Ъ” от 18 октября) происходит сокращение самих профучастников. «С 2015 года по октябрь 2019 года у 636 участников были отозваны лицензии… За последний год практически половина лицензий аннулированы на основании добровольного волеизъявления участников»,— отметил он. По данным ЦБ, в 2019 году ушли с рынка 55 организаций, из них добровольно сдали лицензию 27 компаний. С 2015 года добровольно сдали лицензии 211 компаний. В настоящее время 444 юрлица обладают лицензиями профучастника рынка ценных бумаг.

По словам Владимира Чистюхина, далеко не всегда это объясняется тем, «что возрастает регулятивное и надзорное бремя». Речь идет в том числе и «об ограниченных возможностях ряда компаний осуществлять инвестиции в обеспечение своих процессов, деятельности, внедрение новых технологий, создание новых продуктов», считает зампред ЦБ. По словам директора департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка Банка России Ларисы Селютиной, уходят с рынка в основном небольшие компании в результате усиливающейся конкуренции. В 2019 году банки-профучастники активизировали деятельность по привлечению клиентов. По данным ЦБ, у них на конец августа было 2,15 млн клиентов на брокерском обслуживании, в то время как у брокеров-небанков — 1,05 млн лиц.

Участники рынка отмечают, что создание полноформатного брокера — дорогая инвестиция с большим сроком окупаемости. По мнению президента «Финама» Владислава Кочеткова, инвестиции в полноценный финансовый супермаркет составляют от 1 млрд руб., нишевый брокер-монолайнер — от 100 млн руб., а окупаются вложения не менее десяти лет. Гендиректор «Фридом Финанс» Тимур Турлов отмечает, что для создания полноценной инфраструктуры потребуются «миллионы, если не десятков миллионов долларов». По его оценке, минимальный штат для брокера, который работает в Москве, должен составлять 50–60 человек, и только текущие расходы такого брокера будут превышать $100 тыс. в месяц. При этом клиентские активы меньше $100 млн вряд ли позволят вытянуть подобные расходы при условии ведения спокойного бизнеса. «С каждым годом становится все сложнее построить маленького, но рыночного и прибыльного брокера. Во многом потому, что мы сталкиваемся с конкуренцией со стороны крупных и эффективных игроков, причем не только в России, но и на зарубежных рынках»,— указывает господин Турлов.

Глава небольшой брокерской компании считает, что бессмысленно создавать полноценную компанию, ориентированную на розничного инвестора. «Если даже посмотреть топ-50 брокеров по оборотам на Московской бирже, то после 10–15-го мест все нерентабельные»,— говорит он. Согласно проведенному Банком России анализу профучастников в 2019 году, медианное значение рентабельности крупных и средних участников рынка ценных бумаг превышает 20%, при этом рентабельность малых компаний составляет лишь около 1%.

В текущей ситуации жизнеспособной может быть лишь идея создания брокера бутикового типа по управлению активами одного или нескольких клиентов. Заместитель гендиректора по активным операциям «Велес Капитала» Евгений Шиленков считает, что сейчас имеет смысл создавать брокера только в качестве family office, чтобы управлять суммами как минимум в несколько миллионов долларов. По оценке Тимура Турлова, в этом случае затраты могут составить лишь несколько сот тысяч долларов.

Полина Смородская