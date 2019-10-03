Шредер для инструкций

Профессиональные участники рынка ценных бумаг направили в Банк России свои предложения по устранению избыточных регуляторных норм. Большая часть идей касается избыточных отчетностей, уведомлений и ответов на запросы ЦБ. Участники рынка надеются в результате снизить как свои издержки, так и риски получения штрафов от регулятора.

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) провела опрос среди своих членов по наличию предложений в части устранения устаревших и избыточных требований в действующем регулировании. Результаты опроса (с ними ознакомился “Ъ”) на этой неделе были отправлены в Банк России. Там подтвердили получение документа. «Обсуждение данных предложений с участниками рынка планируется провести в ближайшее время на площадке аналитического центра "Форум"»,— сообщили в пресс-службе регулятора.

Банк России сам обратился к профессиональному сообществу с предложением проанализировать действующую нормативно-правовую базу и выявить утратившие актуальность и избыточные нормы. Рассматривать предложения будет специально созданная рабочая группа. Ожидается, что основной пакет предложений по изменению и актуализации норм регулирования будет сформирован уже к концу 2019 года.

Почти половина всех идей профсообщества (33 пункта из 69) касается отмены или сокращения разных видов отчетностей, уведомлений, ответов на запросы ЦБ, а также раскрытия информации, публикации сведений и регистрации документов. Еще десять пунктов касаются избыточного внутреннего контроля компании, требований к работникам и их обучению.

Как сообщил “Ъ” президент НАУФОР Алексей Тимофеев, в рамках программы «регуляторной гильотины» ассоциация продолжает дискуссию по оптимизации отчетностей и документооборота во взаимоотношении с ЦБ: «Для нас это вопрос устранения излишних, нежели устаревших, правил, поскольку последних на финансовом рынке немного».

Нагрузка для профучастников существенно возросла после перехода рынка под регулирование ЦБ. Причем Банк России в конце сентября официально признал наличие проблемы. «Более крупные профучастники в среднем работают с прибылью, в то время как небольшие участники, как правило, несут убытки. Одной из причин такой убыточности могло стать увеличение регуляторной нагрузки»,— отмечается в отраслевом обзоре за второй квартал 2019 года.

Участники рынка также жалуются на чрезмерную регуляторную нагрузку. Президент «Финама» Владислав Кочетков оценил ее в 50–70 млн руб. затрат в месяц. «Причем речь идет только о зарплатах сотрудников и вложениях в ИТ, без ограничений и самоограничений в части развития бизнеса, упущенной выгоды из-за того, что ресурс идет на отчетность, а не на новые проекты»,— отмечает он.

По словам заместителя гендиректора по управлению рисками «Алор Брокер» Игоря Мустяцы, объем регулирования растет гораздо быстрее, чем компании способны «переварить», к тому же документы ЦБ иногда имеют нечеткие и неоднозначные формулировки и на проработку верных трактовок уходит огромное количество времени. «Из многочисленных департаментов ЦБ постоянно "прилетают" различные запросы, опросы, анкетирование, изучение мнения, рекомендации и прочее. Это создает дополнительную нагрузку и раздражает»,— поясняет топ-менеджер. Впрочем, по его словам, следует отдать должное ЦБ, который пока не слишком строго карает профучастников.

Тем не менее отмена даже части излишней документарной работы хотя и не решит полностью проблему, но поможет снизить издержки. «Есть субъективное ощущение, что разумные затраты могли бы быть в два-три раза меньше существующих»,— оценивает Владислав Кочетков. По словам директора департамента внутреннего аудита «Велес Капитала» Ольги Гонтарь, «процесс периодического очищения от устаревших норм, безусловно, полезен, так как снижает нагрузку и риск штрафов на участников рынка». Главное, подчеркнули в БКС, чтобы эта работа «не ограничилась "косметическими" правками нормативных документов и были отменены нормы, которые действительно затрудняют деятельность профучастников».

Полина Смородская