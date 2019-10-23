Россия и африканские страны создали фонд поддержки торговли объемом $5 млрд

Россия и несколько африканских стран подписали соглашение о создании механизма финансовой поддержки торговых сделок между странами. Соглашение было заключено на проходящем в Сочи саммите «Россия—Африка» в четырехстороннем формате между АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ), ПАО «Сбербанк», ВЭБ.РФ и инвестиционная компания Gemcorp Capital LLP. Объем платформы, созданной в рамках соглашения, составит $5 млрд.

«Соглашение направлено на развитие сотрудничества со странами Африки путем организации механизмов кредитования совместных внешнеторговых проектов и открывает возможности увеличения объемов российского экспорта через финансовую поддержку поставок российский товаров на африканский континент, в том числе в Анголу, Эфиопию, Мозамбик и Зимбабве и другие африканские страны»,— приводит ТАСС заявление пресс-службы РЭЦ.

Крупнейшие российские проекты в Африке Читать далее

Платформа позволит нивелировать риски при организации торговли со странами Африки, полагают в РЭЦ. «В свою очередь мы намерены вовлечь в этот периметр как минимум десять стран и с их помощью открыть торговый коридор на африканский континент. Для российского бизнеса это создает уникальную возможность системно масштабировать присутствие в регионе и закрепиться на одном из перспективных и динамично развивающихся мировых рынков, открыв его для высокотехнологичного отечественного экспорта»,— указал генеральный директор РЭЦ Андрей Слепнев.

Портфель ВЭБ.РФ по поддержке российского экспорта в Африку превышает $2 млрд, рассказал заместитель председателя ВЭБ.РФ Даниил Алгульян. «Мы готовы помогать российским компаниям в продвижении их товаров и услуг на этот рынок. В настоящее время корпорация ВЭБ.РФ рассматривает ряд проектов по развитию транспорта, в том числе железнодорожного, в проработке — проекты по поставке отечественного оборудования для создания промышленных производств. Приоритетными направлениями могут стать: энергетика, химическая и горнодобывающая промышленность, фармацевтика и здравоохранение, образование. Одним из наших ключевых партнеров на континенте выступает Афрэксимбанк»,— господинАлгульян.

Первый саммит «Россия—Африка» проходит в Сочи 23–24 октября. Мероприятие проходит под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси.

Подробнее о саммите — в материале “Ъ”.