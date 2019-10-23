Собянин сменил главу департамента соцзащиты

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об увольнении главы департамента труда и соцзащиты Владимира Петросяна из-за выхода на пенсию. Как и ожидал “Ъ”, на эту должность назначен замглавы аппарата мэра, руководитель столичного департамента территориальных органов исполнительной власти Евгений Стружак.

О предстоящих перестановках “Ъ” стало известно 9 октября. Господин Петросян работал в сфере соцзащиты с 2003 года. В 2004 году занял должность замглавы столичного департамента, с 2007 года является его руководителем. Господин Стружак занимал должность руководителя департамента с 2017 года, а замглавы аппарата мэра была назначен только в феврале 2019 года.

О том, как Евгению Стружаку прочили повышение,— в публикации “Ъ” «В Москве станет больше министров».