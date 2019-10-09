Отвечавший за московские выборы Стружак возглавит департамент соцзащиты

Глава столичного департамента труда и социальной зашиты населения Владимир Петросян уйдет в отставку, сообщил источник “Ъ”, близкий к мэрии Москвы. На его место будет назначен замглавы аппарата мэра, руководитель департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы Евгений Стружак, который является одним из ключевых чиновников, отвечающих за выборы в столице.

По информации источника, документ о назначении господина Стружака выйдет в ближайшее время.

На момент публикации материала “Ъ” не удалось получить комментарий мэрии Москвы.

Руководитель департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Петросян Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В сфере соцзащиты Москвы Владимир Петросян работал с 2003 года. В 2004 году занял должность замглавы столичного департамента, с 2007 года является его руководителем.

В апреле Владимир Петросян рассказал в интервью “Ъ” о том, как стареет Москва.

О том, как Евгению Стружаку прочили повышение, читайте в публикации “Ъ” «В Москве станет больше министров».

Елена Рожкова