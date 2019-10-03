В Москве станет больше министров

Один из ключевых чиновников мэрии, отвечавших за выборы в Мосгордуму, глава департамента территориальных органов исполнительной власти Евгений Стружак, может получить повышение: два источника “Ъ”, близких к мэрии, сообщили, что ему будет присвоен ранг министра правительства Москвы. При этом он может покинуть политический блок московского правительства и перейти в социальный под руководство Анастасии Раковой, с которой работал в столичном правительстве до 2018 года.

С повышением господин Стружак может сохранить за собой руководство департаментом: ранг министра правительства Москвы не дает дополнительных льгот и расширения полномочий, но в структуре мэрии это является повышением и шагом по карьерной лестнице. Сегодня в столичном правительстве этим статусом обладают 10 глав департаментов из 27. Однако один из источников “Ъ” утверждает, что Евгений Стружак не просто получит ранг министра, но и перейдет в социальный блок московской мэрии, который возглавляет вице-мэр Москвы Анастасия Ракова. В прошлом именно она отвечала за московские избирательные кампании, но вскоре после выборов мэра Москвы в 2018 году сменила профиль. По информации собеседника “Ъ” в столичной мэрии, госпожа Ракова в период кураторства политических вопросов фактически «взрастила» Евгения Стружака.

Евгений Стружак имеет степень кандидата юридических наук. С Сергеем Собяниным он начал работать еще в 2003 году, когда, будучи губернатором Тюменской области, господин Собянин назначил его членом избирательной комиссии региона с правом решающего голоса. В октябре 2005 года, за месяц до перехода Сергея Собянина на работу в администрацию президента, Евгений Стружак занял должность заместителя руководителя аппарата губернатора и проработал на ней до мая 2013 года, когда перешел в столичную мэрию на должность заместителя руководителя департамента территориальных органов исполнительной власти. Возглавил департамент он в марте 2017 года.

После переизбрания Сергея Собянина мэром в сентябре 2018 года главой аппарата и куратором вопросов внутренней политики в Москве стала Наталья Сергунина, прежде занимавшаяся экономикой, а Анастасия Ракова, которая ранее курировала политические вопросы, стала вице-мэром по социальной политике. После этого в аппарате мэра произошли кадровые перестановки. Так, в феврале 2019 года первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Вячеслав Шуленин, отвечавший за выборы в городе, перешел на работу в ВЭБ. Его место в аппарате мэра Москвы занял руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Заместителем главы аппарата мэра был назначен Евгений Стружак. Как пояснял тогда “Ъ” источник в столичной мэрии, организацией выборов в Мосгордуму должен был заниматься господин Стружак, а Алексей Немерюк — отвечать за технические вопросы.

Напомним, предвыборная кампания в Мосгордуму в этом году впервые приобрела широкий общественный резонанс из-за отказа в регистрации ряду независимых кандидатов-самовыдвиженцев. Это привело к массовым акциям протеста в Москве, по численности сравнимым с митингами на Болотной площади в 2012–2013 годах. Последствием несогласованных акций протеста стали массовые задержания и серия резонансных уголовных дел, часть которых завершилась реальными сроками. Несмотря на отказ в регистрации ряду кандидатов несистемной оппозиции, число оппозиционных депутатов в Мосгордуме выросло с 7 в прошлом созыве до 20 в новом.

Политолог Александр Пожалов считает, что повышение Евгения Стружака до министра может означать, что для мэрии в условиях роста числа оппозиционных депутатов в муниципальных собраниях и МГД возрастает значимость работы с территориями и локальными городскими конфликтами, в том числе в строительстве и природоохранной сфере, острота которых и помогла части гражданских активистов получить мандаты в спальных районах. «В ближайшие годы такие конфликты будут разрастаться из-за начала основного этапа реновации и интенсивного уплотнительного строительства. Это все вопросы департамента территориальных органов»,— отмечает господин Пожалов. В случае повышения господин Стружак станет равным по статусу с другим министром, который фактически и курировал выборы, Алексеем Немерюком, говорит Александр Пожалов: «Схема, когда за выборы отвечает непрофильный экономический и торговый блок, нетипична для регионов. Наоборот, обычно за выборы и внутреннюю политику в регионах отвечают те, кто курирует работу с муниципальными образованиями и территориями. Возможно, это означает, что после выборов именно департамент территориальных органов станет больше заниматься текущей политической работой в городе».

Елена Рожкова, Андрей Винокуров