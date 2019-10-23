Песков: США предали и бросили курдов

США, на протяжении последних лет являвшиеся самыми близкими союзниками сирийских курдов, предали и бросили их, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«США были в последние несколько лет самыми близкими союзниками курдов. В итоге Штаты бросили курдов и, по сути, предали их. Теперь же они предпочитают оставить курдов на границе и чуть ли не вынудить их воевать с турками»,— сказал пресс-секретарь Кремля (цитата по «Интерфаксу»), комментируя заявление специального представителя США по Сирии Джеймса Джеффри. 22 октября он сообщил, что в Вашингтоне есть сомнение относительно того, что России в рамках достигнутых в тот же день договоренностей с Турцией удастся вывести курдские «Отряды народной самообороны» из района на 30 км от сирийско-турецкой границы.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о закреплении новых зон влияния на севере Сирии. Москва и Анкара достигли соглашения о совместном патрулировании освобожденной «Отрядами народной самообороны» территории, кроме того, согласно договоренности, на границу с Турцией должны вернуться сирийские пограничники.

Комментируя достигнутые договоренности, Дмитрий Песков сказал, что, если курды не покинут территорию зоны безопасности, оговоренную США и Турцией, с позиций придется уйти сирийским пограничникам и военной полиции РФ. «И фактически оставшиеся курдские формирования попадут под каток турецкой армии»,— сказал он. При этом в ночь на 23 октября о полном отходе сирийских курдов из зоны безопасности на севере страны заявил вице-президент США Майк Пенс.

О том, как Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану удалось договориться о закреплении новых зон влияния на северо-востоке Сирии,— в материале “Ъ” «Мир на смену "Источника мира"».