Пенс: курды покинули зону безопасности в Сирии

Силы самообороны сирийских курдов («Отряды народной самообороны») полностью покинули зону безопасности на севере страны, заявил вице-президент США Майк Пенс.

«Мы получили сообщение от командующего сирийскими силами обороны о том, что все их вооруженные силы выведены из безопасной зоны под турецким военным контролем, и до того, как я приехал сюда, наша команда продолжала общаться с обеими сторонами в надежде, что в ближайшее время может быть достигнуто постоянное прекращение огня»,— сказал господин Пенс в ходе выступления на торжественном мероприятии Heritage Foundation в Вашингтоне (цитата по «Интерфаксу»).

Вице-президент США добавил, что Вашингтон благодарен курдским союзникам за помощь в кампании против террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). «Теперь, когда наши военные и союзники достигли наших целей в борьбе против ИГ, президент Дональд Трамп держит свое слово перед американским народом, и наши войска начинают возвращаться домой»,— заявил он.

17 октября Турция и США договорились о приостановке на 120 часов операции «Источник мира», которую Анкара начала на северо-востоке Сирии восемью днями ранее. Вашингтон пообещал, что поддерживаемые ими курдские формирования будут выведены за демаркационную линию в 30 км к югу от границы Сирии с Турцией. 22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели в Сочи переговоры, которые закрепили новые зоны влияния на северо-востоке Сирии. Россия и Турция начнут совместное патрулирование освобожденной курдами территории, а на границу с Турцией вернутся сирийские пограничники.

О переговорах — в материале “Ъ” «Не учи Ручьёного».