Турция получила уведомление США о выводе курдских сил из зоны безопасности в Сирии

Курдские формирования покинули зону безопасности на севере Сирии, сообщило Министерство национальной обороны Турции. В заявлении говорится, что об этом Анкару уведомил Вашингтон, передает Reuters. Начинать другую операцию в этом районе на этом этапе необходимости нет, заявили в турецком военном ведомстве. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что США не полностью выполнили достигнутые на прошлой неделе двумя странами договоренности.

17 октября Анкара и Вашингтон договорились о приостановке операции на 120 часов. США пообещали, что поддерживаемые ими курдские формирования будут выведены за демаркационную линию в 30 км к югу от границы Сирии с Турцией. 22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели в Сочи переговоры, которые закрепили новые зоны влияния на северо-востоке Сирии.

Россия и Турция начнут совместное патрулирование освобожденной курдами территории, а на границу с Турцией вернутся сирийские пограничники.

О переговорах — в публикации “Ъ” «Не учи Ручьёного».