Эрдоган заявил о неполном выполнении США обязательств по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США не полностью выполнили достигнутые на прошлой неделе двумя странами договоренности. Речь идет о временном прекращении операции на северо-востоке Сирии. «США не полностью выполнили свои обещания»,— приводит Reuters слова господина Эрдогана.

Он выступил с соответствующим заявлением после переговоров с президентом России Владимиром Путиным, на которых стороны пришли к соглашению по сирийскому вопросу. «Если мы идем на уступки, то это открывает дорогу для террористов»,— добавил Реджеп Тайип Эрдоган.

17 октября Анкара и Вашингтон договорились о приостановке операции на 120 часов. США пообещали, что поддерживаемые ими курдские формирования будут выведены за демаркационную линию в 30 км к югу от границы Сирии с Турцией, а Вашингтон не будет вводить новые санкции против Анкары и отменит уже действующие ограничения.

Президенты России и Турции 22 октября провели в Сочи переговоры, которые закрепили новые зоны влияния на северо-востоке Сирии. Негативного сценария, до последнего момента не исключавшего возобновления турецкой операции «Источник мира», удалось избежать.

О переговорах — в публикации “Ъ” «Не учи Ручьёного».