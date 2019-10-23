США назвали «не заслуживающим внимания» предложение России ввести мораторий на размещение РСМД

Предложение Москвы о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) не заслуживает внимания, считает постпред США на конференции по разоружению Роберт Вуд. После того, как в августе Договор о РСМД истек, президент России Владимир Путин направил в несколько десятков государств послание с предложением ввести мораторий на развертывание такого типа ракет.

«У нас там нет РСМД, у России — несколько дивизионов. Так зачем нам соглашаться на закрепление их дивизионов в месте, где нет наших? Так что предложение абсолютно не заслуживает внимания»,— сказал американский представитель «РИА Новости».

Ранее на идею Москвы отреагировали в НАТО. В Североатлантическом альянсе заявили, что российское предложение не заслуживает доверия и не перспективно.

Напомним, срок действия ДРСМД истек 2 августа 2019 года. Вашингтон и Москва отказались перезаключить договор, возложив ответственность за расторжение соглашения друг на друга. Уже 21 августа Пентагон объявил об успешных испытаниях запрещенной ранее крылатой ракеты Tomahawk. Президент России Владимир Путин поручил разработать симметричный ответ на действия США.

Об идеи России ввести мораторий на развертывание РСМД — в материале “Ъ” «Ракеты средней и меньшей мирности».