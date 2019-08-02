НАТО назвало предложение России о моратории на РСМД неперспективным

Предложение о моратории на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) неперспективно, заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он отметил, что НАТО не будет предпринимать поспешных действий в связи со сворачиванием ДРСМД.

«Это не заслуживает доверия (мораторий.— “Ъ”), так как Россия сама в течение многих лет развертывала такие ракеты»,— сказал он журналистам в Брюсселе (цитата по «Интерфаксу»). Господин Столтенберг подчеркнул, что России «нужно было соблюдать ДРСМД». Кроме того, он отметил, что НАТО поддерживает решение США выйти из ДРСМД.

Договор о РСМД, заключенный между Россией и США в 1987 году, запрещал производство, хранение и испытание наземного ракетного вооружения, дальность полета которого составляет от 500 до 5500 км.

Говоря об ответных мерах, он отметил, что НАТО уже приняло пакет мер, гарантирующих «надежность и эффективность» альянса. «Но мы не будем спешить с выполнением этих мер или предпринимать каких-либо опрометчивые действия. Мы аккуратно будем изучать варианты»,— сказал господин Столтенберг. Генсекретарь отметил, что среди мер — проведение учений альянса, сотрудничество в сфере разведки, укрепление зенитной и противоракетной обороны НАТО, работа над конвенциональным потенциалом альянса.

Несмотря на это, США не хотят новой гонки вооружений. «Мы не планируем размещать в Европе новые ядерные ракеты наземного базирования»,— заявил он. Генсек сказал, что НАТО продолжает стремиться к конструктивным отношениям с Россией, «когда российские действия делают это возможным».

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Ранее Россия предложила США и членам НАТО объявить мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД). МИД РФ также заявил, что действие ДРСМД было прекращено по инициативе американской стороны. Госсекретарь США Майк Помпео возложил при этом ответственность за прекращение действия ДРСМД на Россию.

Напомним, в феврале США заявили, что временно прекращают участие в договоре. С этого момента начался шестимесячный переходный период, в течение которого можно было разрешить разногласия по договору. Вашингтон обвинил Москву в нарушении договора из-за ракеты 9М729, которая, по мнению американской стороны, должна быть уничтожена, поскольку дальность ее полета превышает 500 км. Москва эти обвинения отрицала и заявила, что также выйдет из договора. 3 июля президент Владимир Путин подписал закон о приостановлении участия России в договоре. Срок действия договора истекает 2 августа.

Подробнее о разногласиях вокруг Договора о РСМД — в публикации “Ъ” «Ракеты в свободном полете».