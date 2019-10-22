МВД прекратило уголовное преследование бывшего челябинского губернатора

Следственный департамент МВД России отменил постановление о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, сообщил его адвокат Рустам Курмаев. Почему МВД решило отменить постановление, адвокат не уточнил.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Следствие предполагало, что бывший глава региона злоупотребил должностными полномочиями при заключении контрактов с региональными компаниями.

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Напомним, об уголовном преследовании Бориса Дубровского стало известно 11 октября. Речь шла о хищении бюджетных средств на сумму более 20 млрд руб. в 2016–2018 годах. Позднее в ФАС подтвердили факт расследования уголовного дела в отношении бывшего губернатора. Сам господин Дубровский назвал информацию о возбуждении дела фейком. В Кремле посчитали преждевременным комментировать уголовное преследование чиновника.

О том, почему МВД хотело объявит бывшего главу региона в розыск,— в материале “Ъ” «Челябинский губернатор злоупотребил с дорогой».