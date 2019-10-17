Бывший челябинский губернатор Дубровский назвал фейком информацию об уголовном деле

Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский в интервью РБК заявил, что информация о возбуждении против него уголовного дела является фейком, а сам он не эмигрировал в Швейцарию, о чем ранее сообщали СМИ.

Отвечая на вопрос, ознакомился ли он с заявлением главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева о возбуждении против него уголовного дела по материалам проверки антимонопольной службой картельного сговора в Челябинской области, господин Дубровский сообщил, что сейчас это решение ФАС оспаривается в арбитражном суде. «О возбуждении уголовного дела по материалам проверки мне ничего не известно. <...> Никто никаких претензий мне не направлял, ни меня, ни моих адвокатов никто и никогда не приглашал для дачи каких-либо пояснений»,— сказал он.

Также экс-губернатору был задан вопрос, действительно ли эмигрировал он в Швейцарию. «Я никуда не эмигрировал. Во-первых, я — гражданин России. Во-вторых, у меня нет оснований для жизни в Швейцарии, и мне это не нужно. Моя семья, родные и близкие живут в России, и мне нравится жить и работать в России. Я не обладаю банковскими счетами и недвижимостью за границей. Это регулярно все проверялось, я подавал ежегодные декларации о своих счетах и недвижимости. Никаких изменений за это время не произошло. Я изредка приезжаю в Швейцарию по туристической визе, чтобы встретиться с дочерью»,— объяснил господин Дубровский. При этом он подчеркнул, что «может находиться в России тогда, когда захочет». «Я свободный человек и самостоятельно принимаю решения о своем местонахождении»,— сказал экс-губернатор.

Напомним, об уголовном преследовании Бориса Дубровского 11 октября сообщил адвокат Игорь Трунов. По его словам, речь шла о хищении бюджетных средств на сумму более 20 млрд руб. в 2016–2018 годах. 15 октября руководитель ФАС России Игорь Артемьев в ходе рабочей поездки в Крым подтвердил журналистам факт расследования уголовного дела в отношении бывшего губернатора Челябинской области.

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ” «Челябинский губернатор злоупотребил с дорогой».