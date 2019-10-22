В Кремле прокомментировали уголовное дело Бориса Дубровского

Степень вины того или иного фигуранта уголовного дела может определить только суд. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя журналистам отношение Кремля к информации о расследовании дела в отношении экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Об этом сообщает ТАСС.

«Вину и степень вины любого человека может определить только суд»,- сказал Дмитрий Песков. Представитель Кремля добавил, что не обладает деталями обвинений, которые вменяются господину Дубровскому.

Напомним, об уголовном преследовании Бориса Дубровского ТАСС сообщил адвокат Игорь Трунов 11 октября. По его словам, речь шла о хищении бюджетных средств на сумму более 20 млрд руб. в 2016–2018 годах. Дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) якобы принято к производству следственным департаментом МВД РФ. Руководитель ФАС России Игорь Артемьев в ходе рабочей поездки в Крым подтвердил журналистам факт расследования уголовного дела в отношении бывшего губернатора Челябинской области. Сам Борис Дубровский заявил в интервью РБК, что ему ничего не известно о возбуждении в отношении него уголовного дела, он назвал новости об этом «фейковыми».