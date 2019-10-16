Задержание завершилось арестом оперативников

В Нижнем Новгороде суд арестовал на два месяца офицеров городского отдела МВД по контролю за оборотом наркотиков Алексея Иванова и Евгения Соколова. По версии следствия, они избили уроженца Бурятии Игоря Крайнова при задержании и подложили ему в карман пакет с мефедроном, а затем угрозами требовали от него забрать заявление, поданное в Следственный комитет России (СКР). Их коллега Николай Костров, также участвовавший в задержании, скрылся и объявлен в розыск. Обвиняемые заявили, что потерпевший торговал наркотиками и оговаривает их, а уголовное дело против них возбуждено незаконно.

В среду Нижегородский райсуд арестовал до 7 декабря сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков управления МВД Алексея Иванова и Евгения Соколова. Их обвинили в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) при задержании в сентябре уроженца Бурятии Игоря Крайнова в центре Нижнего Новгорода. Мужчина якобы не признал в стрелявших в воздух людях, которые были одеты в штатское, полицейских и убежал от них в здание Нижполиграфа, где упал на колени возле служебного лифта. Расположенные в здании видеокамеры зафиксировали, как оперативники надели на него наручники и несколько раз ударили ногами, а затем положили задержанному в задний карман джинсов предмет, который при досмотре оказался пакетом с мефедроном весом 3,18 г.

Игорь Крайнов заявил, что в отделе полиции на Нижневолжской набережной несколько часов простоял с поднятыми вверх руками, при этом его били по почкам.

Затем, по его словам, полицейские провели обыск у него дома, ничего не нашли и предложили ему признаться в том, что он купил наркотик через Telegram-канал, а забрал «закладку» по оговоренному заранее объявлению на заборе. Игорь Крайнов согласился, вышел из изолятора временного содержания и пожаловался на полицейских в комитет против пыток. В травмпункте ему диагностировали ушиб правой половины грудной клетки, а правозащитники обратились в СКР, который 14 октября возбудил уголовное дело.

Как сообщила в суде старший следователь городского отдела СКР Карина Шелкова, обвиняемые полицейские еще в статусе свидетелей по уголовному делу пытались скрыться и не явились на допрос по повестке, направленной им 11 октября. По ее словам, майор Алексей Иванов перестал ходить на работу и предупредил супругу Ирину о том, что за ним могут прийти. Евгений Соколов также отсутствовал дома, когда к нему пришли с обысками, пояснив, что уехал за город ремонтировать машину приятеля.

Третий обвиняемый Николай Костров скрывается и объявлен в розыск, рассказала в суде госпожа Шелкова. Она сразу запросила полицейским арест как меру пресечения, исключающую возможность влиять на следствие и потерпевшего, поскольку у сотрудников МВД есть связи в правоохранительных органах и навыки оперативников. Такого же мнения придерживались потерпевший Игорь Крайнов и его адвокат Юлия Оспопова. Они настаивали, что полицейские угрожали господину Крайнову новыми эпизодами по ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков) и требовали забрать заявление о побоях, поданное в Следственный комитет. «Они приезжали ко мне домой и на работу в Нижполиграф, приходили к моим родным и угрожали. Я должен быть уверен, что они не тронут мою семью и моих друзей, я переживаю за их здоровье»,— заявил потерпевший.

Потерпевший Игорь Крайнов Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Обвиняемые не признают факта превышения полномочий, настаивая, что действовали в рамках закона. Они заявили, что Игорь Крайнов причастен к производству и торговле наркотиками и находился в разработке МВД. По словам Алексея Иванова, он долго работает в органах и только за последние два года изъял из незаконного оборота десятки килограмм запрещенных веществ, а в свободное от работы время читал лекции о вреде наркотиков студентам местного колледжа. Его коллега Евгений Соколов заручился свидетельскими показаниями матери, с которой живет вместе с женой и сыном, о том, что не скрывался, а повестки от следователя никто не приносил.

Адвокат Андрей Малышев сообщил суду, что полицейских никто не известил об уголовном деле против них, обвинение было предъявлено заочно, а следствие не шло на контакт и таким образом искусственно создало ситуацию с якобы неявкой полицейских на допросы. Накануне суда представители полицейских сообщили, что на допросе потерпевший сдал лабораторию и сеть наркоторговцев, а тесты показали наличие в его организме высокой концентрации амфетаминов и каннабиноидов (производных марихуаны.— “Ъ”). Кроме того, по словам защитников полицейских, ранее Игорь Крайнов привлекался к административной ответственности за употребление наркотиков и был лишен водительских прав за управление в состоянии наркотического опьянения.

Добавим, что в СКР направлено заявление Игоря Крайнова о подбрасывании ему наркотиков при задержании. По данным собеседников “Ъ”, при обысках у самих полицейских искали в том числе запрещенные вещества, и в скором времени этому эпизоду будет дана правовая оценка.

Роман Рыскаль, Нижний Новгород