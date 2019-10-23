Мотоциклистам сокращают путь к автоправам

Минпросвещения в этом году утвердит проект приказа, который позволит мотоциклистам и скутеристам, желающим управлять легковой машиной, пройти упрощенный курс переподготовки и сдать экзамен в ГИБДД. Нововведение «снизит финансовые издержки граждан», поясняют в ведомстве, поскольку не надо будет изучать лишние часы теории. Автокурсы для желающих пройти новый вид обучения, по оценкам автошкол, могут подешеветь на 20–25%.

Минпросвещения подготовило проект приказа, в котором будут закреплены программы для переподготовки водителей, имеющих права категории А (мотоциклы), М (мопеды и скутеры) и А1 (легкие мотоциклы), на категорию B (легковые авто). Документ прошел общественные слушания, согласован с МВД, Минтрансом и Минздравом и сейчас согласовывается с другими «заинтересованными органами власти», рассказали “Ъ” в пресс-службе Минпросвещения. В ведомстве ожидают, что документ примут до конца года.

Сегодня, если гражданин с мотоциклетными правами хочет научиться водить автомобиль, приказ Минобрнауки №1408 позволяет автошколе зачесть так называемый базовый цикл (84 часа обучения теории), который водитель ранее уже изучал. На экзамене в ГИБДД у гражданина проверят все знания и навыки целиком. Но далеко не все граждане знают об этой опции и не все автошколы предлагают ей пользоваться, пояснила “Ъ” президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева. В итоге граждане проходят полный курс обучения, оплачивая его полную цену.

Новый приказ «снижает финансовые издержки граждан, сохраняя весь объем знаний для каждой категории и качество программ обучения», пояснили в Минпросвещения. К примеру, если гражданин, который уже прошел обучение на права категории А, захочет обучиться на B, то он будет изучать только то, что не вошло в программу мотоциклетной категории, пояснили в ведомстве. А вот вождению нужно будет учиться в полном объеме. Новые программы переподготовки подготовил Московский автодорожный институт (МАДИ) по контракту с Минпросвещения за 2,6 млн руб. Институт также написал программы переподготовки для водителей трамваев, желающих водить легковые авто и грузовики.

По данным ГИБДД, в 2015–2018 годах количество граждан, получивших по итогам экзаменов права, сократилось с 1,9 млн до 1,2 млн. За восемь месяцев 2019 года удостоверения получили 840 тыс. человек, по итогам года ожидается, что права получат 1,2–1,3 млн человек.

«Теперь автошколам и обучающимся станет гораздо проще,— считает Татьяна Шутылева.— При переходе между категориями значительная часть теории будет исключена из процесса обучения». По ее оценкам, сокращенный курс в результате подешевеет на 20–25% по сравнению с полным. Возможность обучаться по новым программам появится не сразу после выхода приказа, отмечает госпожа Шутылева, а после того, как автошколы разработают на основе документа Минпросвещения свои собственные программы, согласовав их с ГИБДД.

Чаще граждане сначала ездят на легковых машинах, а потом покупают мотоциклы, рассуждает координатор программы «Мотограждане» Павел Сосков. «Конечно, бывают случаи, когда пацан всю жизнь мечтал о байке, покупает его, а потом пересаживается на машину, но такое происходит не часто»,— считает он. Программ переобучения с легковой на мотоциклетную категорию до сих пор нет, отмечает господин Сосков, при этом теоретическая часть курса для байкеров и водителей легковых авто одинаковая. «И это плохо,— подчеркивает эксперт.— У мотоциклистов при обучении теории есть своя специфика. Никто не изучает, что такое контрруление (прием, помогающий поворачивать на мотоцикле.— “Ъ”), как проводить инструктаж с пассажирами перед поездкой и другие нюансы». Если гражданин получил мотоциклетние права семь–десять лет назад, то для него было бы полезно с нуля изучить ПДД и законодательство (то есть пройти полную подготовку, а не сокращенную), поскольку в последние годы правила меняются очень часто, отмечает президент Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева.

Иван Буранов