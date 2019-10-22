Болгария еще та заграница Как Москву впервые за восемь лет посетила болгарский министр иностранных дел

Визит в Москву главы МИД Болгарии Екатерины Захариевой был призван придать дополнительный импульс двусторонним отношениям, серьезно забуксовавшим после срыва по вине болгарской стороны проекта «Южный поток». Внешне все выглядело неплохо: гостья называла своего российского коллегу Сергея Лаврова подчеркнуто на «ты», он шутил по поводу будущих совместных проектов в газовой сфере. Болезненных тем дипломаты в открытой части встречи старались избегать, но совсем скрыть разногласия не получилось.

Министры иностранных дел Болгарии не посещали Россию с июня 2011 года. За это время главы МИД соседней Сербии побывали в России с официальными и рабочими визитами семь раз, министры иностранных дел Турции — четыре, а главы внешнеполитического ведомства Греции — три раза. Хуже обстоят дела только с Румынией, чей глава МИДа в последний раз был в Москве аж в 2009 году. Но с Румынией у России отношения традиционно складывались непросто, в то время как Болгарию россияне (особенно родившиеся в СССР) по старой памяти относят к дружественному лагерю.

Однако в последние годы отношения между Москвой и Софией буксовали. Серьезным ударом по ним стал отказ Болгарии под давлением США и ЕС от строительства газопровода «Южный поток» из России по дну Черного моря. Неудачно складывалось сотрудничество двух сторон по возведению АЭС «Белене» — дело дошло до разбирательств в международном арбитраже. Не способствовали развитию диалога и разногласия вокруг Украины, а также связанные с этим конфликтом взаимные санкции.

Прибыв в Москву, глава МИД (она же вице-премьер) Болгарии Екатерина Захариева тем не менее стремилась создать впечатление, что дела у двух стран идут в гору. Она напомнила о начале строительства на территории Болгарии так называемого «Балканского потока» — второй нитки «Турецкого потока», по которой газ из России будет поставляться потребителям в Сербию и Венгрию. Напомнила, что недавно болгарские власти объявили тендер на возобновление строительства АЭС «Белене» и рады участию России в этом процессе. И оптимистично очертила перспективы двусторонних отношений в сфере туризма, образования и культуры. Сергея Лаврова болгарская гостья подчеркнуто называла на «ты».

Российский министр о сотрудничестве в энергетике говорил с не меньшим энтузиазмом и даже назвал «Балканский поток» «Болгарским потоком», чем порадовал свою собеседницу. Сергей Лавров передал гостье документы о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования участком посольства Болгарии в России. И похвалил болгарские власти за создание благоприятных условий для изучения русского языка.

Об актуальных проблемах дипломаты в открытой части своей встречи напрямую говорить не стали. Между тем Москва и София в последние недели схлестнулись по двум вопросам.

Наиболее острые разногласия вызвала открывшаяся 9 сентября в Российском культурно-информационном центре в Софии выставка к 75-летию освобождения Восточной Европы от нацизма. В МИД Болгарии тогда призвали «не закрывать глаза на то, что щиты советской армии принесли народам Центральной и Восточной Европы полвека репрессий, деформированное экономическое развитие и оторванность от динамики процессов, происходящих в развитых европейских государствах». В Москве в ответ на это гневно заметили, что София «переписывает историю», назвав позицию болгарских властей «опасной тенденцией».

Еще одним раздражителем стало преследование со стороны болгарских правоохранительных органов видных деятелей общественного движения «Русофилы». Им предъявили обвинение в шпионаже, что в Москве сочли «русофобией».

По информации “Ъ”, в ходе закрытой части переговоров Сергей Лавров поднимал перед Екатериной Захариевой оба вопроса.

Тему Второй мировой войны она в беседе с ним прокомментировала общими словами, из которых однако следовало, что позицию болгарская сторона менять не станет.

На пресс-конференции по итогам переговоров Екатерина Захариева при этом без привязки к чему-либо призвала «не политизировать историю». И сообщила о намерении возложить цветы к двум особенно важным для Болгарии памятникам — Героям Плевны, а также Кириллу и Мефодию. Отметим, что абсолютное большинство посещающих Москву министров иностранных дел возлагают венки к Могиле Неизвестного Солдата.

Что же касается преследования симпатизирующих Москве деятелей, то, по данным “Ъ”, Екатерина Захариева в понедельник убеждала Сергея Лаврова, что болгарское правительство тут ни при чем.

В следующем году, как ожидается, Сергей Лавров посетит Болгарию. В последний раз он там был в 2014 году.

Елена Черненко