Комитет Госдумы предложил ограничить рост единого налога для малого бизнеса

Комитет Госдумы по бюджету и налогам порекомендовал Минэкономики при определении необходимого для расчета единого налога на вмененный доход (ЕНВД) коэффициента-дефлятора использовать коэффициент, не превышающий уровень инфляции.

Такое предложение содержится в проекте (.doc) постановления Госдумы о принятии в первом чтении бюджета на 2020–2022 годы. Если рекомендации будут приняты, важный для малого бизнеса налог вырастет в 2020 году на 3,8% или меньше, а не на 4,9%, как в начале октября предлагало Минэкономики.

О том, как российские предприниматели оценивают предложение об увеличении ЕНВД,— в материале “Ъ FM” «Налогу для бизнеса пересмотрят коэффициент».