Минэкономики предложило крупнейшее с 2015 года увеличение налогов на малый бизнес

Минэкономики выступило за увеличение единого налога на вмененный доход (ЕНВД), заменяющий налоги патент и торговый сбор на 4,9% в 2020 году, следует из проекта приказа на портале проектов нормативных правовых актов. В прошлом году эти налоги увеличились на 2,5%, а последний раз поднимались на более 4,9% пять лет назад — на 7,5%.

По замыслу министерства коэффициент-дефлятор для ЕНВД должен вырасти на 2,009%, патентов — 1,592%, торгового сбора — 1,382% (в сумме на 4,9%). Это выше ожидаемой инфляции 2019 года (4,7%).

«Мы потеряли за два года более 200 тыс. малых торговых предприятий, и дополнительное увеличение, естественно, ни к чему хорошему не приведет,— заявил РБК вице-президент "Опоры России" Вячеслав Корочкин.— Хотя их не так много осталось, наверное, решили, что они не нужны, обойдемся сетевыми структурами».

Ранее президент «Опоры России» Александр Калинин предложил первому вице-премьеру — министру финансов РФ Антону Силуанову пересмотреть подходы к налогообложению и льготам для малого и среднего предпринимательства из-за отмены с 2021 года ЕНВД.

Подробнее о предложение продлить ЕНВД читайте в публикации “Ъ”.