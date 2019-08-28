Минфин борется за чистоту счетов

Минфин предлагает верифицировать наполнение индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). По мнению министерства, необходимо ограничить покупку иностранных ценных бумаг на такие счета, имеющие налоговые льготы. Разрешить чиновники готовы только бумаги с российским ISIN-кодом. Участники рынка говорят, что ограничения ударят по интересам инвесторов.

О том, что разворачивается дискуссия вокруг верификации инструментов, которые будет разрешено приобретать на ИИС, сообщил 27 августа в ходе круглого стола на Московской бирже первый зампред ЦБ Сергей Швецов. «Правильно ли предоставлять налоговые льготы по инвестициям граждан в инструменты, которые создаются, например, в Соединенных Штатах Америки? Это иностранные бумаги, которые не имеют отношения к предмету ИИС»,— заявил он. По словам господина Швецова, с этим вопросом определяются в Минфине и правительстве.

Замминистра финансов Алексей Моисеев подтвердил, что этот вопрос прорабатывается: «Мы всегда последовательно выступали против любых льгот по иностранным ценным бумагам». По его словам, предоставление льгот на вложения в «чужие экономики» не соответствует цели министерства — привлечению инвестиций в российскую экономику за счет размещения и вторичного обращения российских ценных бумаг.

Но Минфину предстоит поработать над правильными формулировками, признал господин Моисеев. Ведь часть бумаг российских компаний формально также эмитирована за границей. «Считаю, что пора от этой практики отказываться и эмитировать в России. Я за то, чтобы прийти к тому, чтобы были бумаги с ISIN RU и никакие другие»,— заявил он.

ISIN — международный идентификационный код ценной бумаги, состоящий из 12 символов. Префикс (первые две буквы ISIN) обозначает код страны эмитента.

«Код ISIN присваивается акциям по месту регистрации эмитента. Если он зарегистрирован в РФ, то акция получает префикс RU и считается российским инструментом,— пояснил директор по депозитарной деятельности НРД Денис Буряков.— Есть нюанс в отношении долговых инструментов. Если облигации выпущены для обращения за пределами РФ, то сертификат хранится в депозитарии либо какой-то одной страны, либо в международном депозитарии. Тогда ISIN присваивается по месту хранения». Если же иностранные облигации выпущены для обращения в России и их сертификат хранится в НРД, ISIN присваивается также НРД. Такие бумаги тоже получают префикс RU. По словам господина Моисеева, российские корпоративные эмитенты продолжают эмитировать бумаги за границей «по привычке», а иностранные инвесторы давно покупают RU-бумаги без всяких ограничений.

Ограничения по ИИС не коснутся иностранных валют. С большой долей вероятности не пострадают и паи инвестиционных фондов, включающих иностранные финансовые инструменты. «Паи получают статус российской ценной бумаги, если фонд является российским, его правила зарегистрированы российским регулятором. Даже если объектом инвестиций выступают иностранные бумаги и инвестор получает доход от их обращения»,— поясняет господин Буряков.

Это обстоятельство, с одной стороны, дает широкий простор для действий управляющим, говорит директор по разработке новых продуктов «Тинькофф» Александр Емешев, с другой стороны, регуляторный арбитраж возникает, скорее, в пользу офшорных компаний, не регулируемых в России. «Наши клиенты предпочитают отдельные бумаги, например, Apple, а не готовые фонды. За отдельными акциями клиенты отправятся к CFD-брокерам с островов Антигуа и Барбуда»,— констатирует он. С ним согласен директор по брокерскому бизнесу «БКС Брокер» Дмитрий Панченко. По его словам, дополнительные ограничения ударят в первую очередь по интересам российских инвесторов. «Все-таки покупка акций иностранных или транснациональных компаний на вторичном биржевом рынке не есть финансирование зарубежной экономики»,— считает он.

Помимо ограничения покупок на ИИС иностранных инструментов Минфин планирует продолжать борьбу с двойными льготами — практикой получения «налогового кредита на депозит». С этим индустрия столкнулась на старте запуска ИИС, когда клиенты заводили средства на счет в конце года, получая, по сути, и заведомо безналоговый депозит, и льготу в виде налогового вычета. Дискуссия, по словам господина Швецова, будет продолжена осенью, когда планируется внести ряд изменений в регулирующие ИИС законодательные документы.

Мария Сарычева