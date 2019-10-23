Суд повернул реконструкцию вспять

Как стало известно “Ъ-Юг”, Ростовский арбитражный суд отказался признать принадлежащий ГК «ААА моторс» автосалон Jaguar и Land Rover на улице Текучева самовольной постройкой, однако обязал его владельцев снести часть фасада здания. Таким образом, суд частично удовлетворил требования властей Ростова, которые заявили, что автосалон был незаконно реконструирован в 2018 году.



Арбитражный суд обязал фирму «Ростмастер-Л» (является структурой холдинга «ААА моторс») привести в первоначальное состояние самовольно реконструированный объект «Торгово-сервисный центр автомобилей» на улице Текучева, 350а, в Ростове. Одновременно суд отказал фирме в удовлетворении требования о признании права собственности на объект (информация об этом есть в картотеке суда).

Спорной недвижимостью является принадлежащий «ААА моторс» автосалон Jaguar и Land Rover. В апреле 2018 года руководство автосалона приняло решение о его реконструкции с целью увеличения площади. В декабре «Ростмастер-Л» обратился в департамент архитектуры и градостроительства за получением соответствующего разрешения. Однако чиновники провели проверку и выяснили, что строительные работы уже идут. На основании того, что реконструкция началась без полученного в установленном порядке разрешения, власти города отказались его выдавать. Несмотря на это объект был реконструирован, в результате чего его площадь увеличилась почти на 300 кв. м (до этого она составляла 5,26 тыс. кв. м).

После этого от имени «Ростмастер-Л» в арбитражный суд был заявлен иск о признании права собственности на реконструированный автосалон. Департамент архитектуры подал встречный иск с требованием признать здание самовольной постройкой и обязать его владельцев привести объект в первоначальное состояние. Арбитраж «самоволку» не признал, но удовлетворил вторую часть требования чиновников.

В своем решении суд прописал детали «обратной реконструкции», которая по сути будет демонтажем части фасада автосалона с восстановлением «внутреннего объемно-планировочного решения здания». Владельцам спорного объекта предписано произвести соответствующие работы за собственный счет в течение 12 месяцев с момента вступления решения в законную силу.

В «ААА моторс» прокомментировать сложившуюся ситуацию во вторник не смогли.

Управляющий партнер УК «Право и бизнес» Александр Пахомов отмечает, что начало производства строительных работ до получения разрешительной документации является распространенной практикой. «Получение разрешения на проведение работ, согласование проекта — это достаточно сложные административные процедуры, которые занимают немало времени, в течение которого собственник может формировать недополученную прибыль и даже убытки, например при условии, что до завершения реконструкции здания он попросту не может использовать принадлежащие ему помещения или здание в целом. Соответственно, зачастую постройку иногда проще узаконить уже по факту завершения работ или в процессе их реализации. Но, как показывает практика и конкретный пример, удается это далеко не всегда. В данном случае администрация города, очевидно, заняла принципиальную позицию и не пошла на уступки собственнику, нарушившему порядок согласования работ»,— говорит юрист.

Напомним, в июле власти Ростова добились решения о сносе двух автосалонов фирмы «Юг-моторс» в переулке 1-м Машиностроительном. Суд признал их самовольной постройкой. Сейчас дело находится на рассмотрении в апелляционной инстанции.

В прошлом году ростовский арбитраж также по требованию властей Ростова принял решение о сносе автосалона фирмы «Авто-ревю» на улице Таганрогской. В июле Верховный суд РФ отказал в пересмотре дела. Соучредитель «Авто-ревю» Александр Пятков тогда сказал “Ъ-Юг”, что владельцы фирмы готовятся к началу исполнительного производства.

Вадим Водолазов