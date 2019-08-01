«ААА» их за что

Как стало известно “Ъ-Юг”, компания «ААА моторс» и департамент архитектуры и градостроительства Ростова судятся из-за автосалона Jaguar и Land Rover, расположенного на улице Текучева. Власти города считают, что компания незаконно провела реконструкцию принадлежащего ей автосалона, поскольку не получила соответствующего разрешения.



В результате реконструкции у автосалона появилась пристройка площадью около 300 кв. м. Чиновники требуют ее снести, а предприниматели настаивают на признании права собственности на спорный объект.

Первой в арбитражный суд обратилась фирма «Ростмастер-Л», заявив иск к администрации Ростова о признании права собственности на самовольно реконструированный торгово-сервисный центр на улице Текучева, 350а. После этого городской департамент архитектуры и градостроительства подал встречный иск с требованием признать здание самовольной постройкой и обязать его владельцев привести объект в первоначальное состояние за счет собственных средств в течение года. Власти Ростова также попросили суд запретить органам государственной регистрации и кадастра совершать регистрационные действия в отношении спорной недвижимости. Ходатайство о принятии данной обеспечительной меры было удовлетворено. В среду взаимные претензии сторон были рассмотрены в ростовском арбитраже, который объявил перерыв в заседании до 6 августа.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Ростмастер-Л» через цепочку юридических и физических лиц связано с автомобильным холдингом «ААА моторс». Как указано на сайте холдинга, по адресу улица Текучева, 350а, расположен принадлежащий ему автосалон Jaguar и Land Rover, а также малярно-кузовное производство.

Как следует из документов арбитража, в апреле 2018 года руководство автосалона приняло решение о его реконструкции с целью увеличения площади. В декабре «Ростмастер-Л» обратился в департамент архитектуры и градостроительства за получением соответствующего разрешения. Однако чиновники провели проверку и выяснили, что строительные работы уже идут. На основании того, что реконструкция началась без полученного в установленном порядке разрешения, власти города отказались его выдавать. Несмотря на это объект был реконструирован, в результате чего его площадь увеличилась почти на 300 кв. м (до этого она составляла 5,26 тыс. кв. м).

Что сейчас расположено на спорной площади, узнать не удалось — в «ААА моторс» на соответствующий запрос “Ъ-Юг” не ответили.

Сергей Радченко из адвокатского бюро «Юг» считает, что суд может встать на сторону владельцев автосалона, поскольку они предпринимали попытку получить разрешение на реконструкцию. По словам юриста, в судебной практике 90% отказов в признании права собственности на «самоволку» мотивированы именно тем, что владельцы недвижимости не обращались к властям до завершения строительных работ.

Напомним, в прошлом году ростовский арбитраж принял решение о сносе автосалона фирмы «Авто-ревю» на улице Таганрогской в Ростове.

В 2007 году владельцы фирмы «Авто-ревю» Александр Пятков и Маркар Хаймахян построили на принадлежащем им земельном участке на улице Таганрогской здание площадью 747 кв. м. Впоследствии оно дважды достраивалось с увеличением площади, которая к 2016 году была доведена почти до 1,8 тыс. кв. м.

Спустя десять лет после возведения первой постройки автосалон «Авто-ревю» привлек внимание ростовских городских чиновников, которые обратились в арбитражный суд Ростовской области с требованием о признании объекта самовольной постройкой и его сносе. Суд требование удовлетворил, потом его решение подтвердили апелляционная и кассационная инстанции. Две недели назад Верховный суд РФ отказал в пересмотре дела. Александр Пятков тогда сказал “Ъ-Юг”, что владельцы «Авто-ревю» готовятся к началу исполнительного производства.

Вадим Водолазов