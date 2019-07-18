Ну что он пристав Владельцы попавшего под снос салона «Авто-ревю» готовятся к исполнительному производству

Как стало известно “Ъ-Юг”, владельцам автосалона Lada, расположенного на улице Таганрогской в Ростове, не удалось обжаловать решение о его сносе в Верховном суде РФ. На ликвидации автосалона настаивают городские власти, которые считают его незаконной постройкой. По словам юристов, у предпринимателей еще остается право обратиться с жалобой в президиум ВС, однако шансов добиться пересмотра дела в сложившейся ситуации практически нет.



Верховный суд РФ отказал ростовским предпринимателям Александру Пяткову и Маркару Хаймахяну в передаче их кассационной жалобы на рассмотрение Судебной коллегии по экономическим спорам (информация об этом опубликована в картотеке суда). Бизнесмены обжаловали решение Арбитражного суда Ростовской области о сносе принадлежащего им автосалона Lada на улице Таганрогской в Ростове.

Как следует из судебных материалов, в 2007 году владельцы фирмы «Авто-ревю» Александр Пятков и Маркар Хаймахян построили на принадлежащем им земельном участке на улице Таганрогской здание площадью 747 кв. м. Целевым назначением участка являлось ведение садоводства, а объект изначально был зарегистрирован как жилая недвижимость. Потом предприниматели добились изменения разрешенного использования земли на размещение мебельных и автомобильных салонов, а строение перевели в категорию нежилых зданий и перерегистрировали как автосалон. Впоследствии он дважды достраивался с увеличением площади, которая к 2016 году была доведена почти до 1,8 тыс. кв. м.

Спустя десять лет после возведения первой постройки автосалон «Авто-ревю» привлек внимание властей Ростова, которые в прошлом году обратились в Арбитражный суд Ростовской области с требованием о признании объекта самовольной постройкой и его сносе.

Городские чиновники заявили, что объект недвижимости возведен без разрешения департамента архитектуры и градостроительства города. Предприниматели возразили, что законность строительства подтверждается регистрацией их права собственности на объект в управлении Росреестра по Ростовской области. Однако суд принял решение о сносе автосалона, потом его подтвердили апелляционная и кассационная инстанции.

В своем обращении в Верховный суд РФ владельцы спорного объекта недвижимости просили отменить принятые ранее судебные акты, ссылаясь на нарушение судами норм материального и процессуального права. Однако ВС отказал в пересмотре дела, не усмотрев оснований для этого.

«Сейчас мы готовимся к началу исполнительного производства»,— сказал “Ъ-Юг” Александр Пятков. По его словам, у него и его партнера Маркара Хаймахяна есть план действий по спасению бизнеса. Уточнять подробности предприниматель не стал.

«У владельцев автосалона еще остается право обратиться с жалобой в президиум ВС РФ»,— говорит Сергей Радченко из адвокатского бюро «Юг». При этом юрист отмечает, что на практике президиум удовлетворяет подобные жалобы «уникально редко».

Ростовская фирма «Авто-ревю» — официальный дилер Lada. По данным «СПАРК-Интерфакс», Маркар Хаймахян и Александр Пятков являются учредителями ООО «Авто-ревю» в равных долях. В 2017 году фирма получила выручку в размере 826 млн руб., чистая прибыль составила 1,49 млн руб.

Вадим Водолазов