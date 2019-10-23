Ледовые танкеры разгрузили от санкций

НОВАТЭК сможет полностью использовать весь свой флот танкеров ледового класса для проекта «Ямал СПГ». По данным компании, США сняли введенные в конце сентября санкции с шести танкеров Arc7, принадлежащих совместной компании канадской Teekay и китайской Cosco. Если бы санкции не были сняты, эти танкеры не смогли бы заходить в иностранные порты. По данным “Ъ”, НОВАТЭК в последние недели уже столкнулся с небольшими задержками отгрузок с этих танкеров, которые тем не менее удавалось преодолеть.

Проект «Ямал СПГ» НОВАТЭКа избежал угрозы блокировки шести танкеров Arc7, построенных СП канадской Teekay и китайской Cosco — TC LNG Shipping L.L.C. (TC LNG). НОВАТЭК 22 октября сообщил, что СП более не относится к заблокированным лицам (blocked person) по решению OFAC (управление контроля за иностранными активами Минфина США). НОВАТЭК заявляет, что танкеры продолжают перевозку СПГ для проекта «Ямал СПГ» в нормальном режиме.

В конце сентября США ввели санкции против одной из крупнейших в мире шипинговых компаний — китайской Cosco. Под санкции попали две ее структуры Cosco Shipping Tanker (Dalian) Seaman & Ship Management Co и Cosco Shipping Tanker (Dalian). Вторая из этих компаний напрямую владеет 50% China LNG Shipping Limited (CLNG), из-за чего CNLG также оказалась под санкциями. CNLG, в свою очередь, владеет 50% в СП с Teekay. Как заявила 22 октября канадская компания, Cosco «завершила реструктуризацию собственности», в результате CLNG больше не относится к заблокированным лицам. Видимо, речь идет о том, что доля Cosco Shipping Tanker в CLNG снижена до менее 50%.

Санкции привели к резкому росту ставок на шипинговом рынке, в том числе для нефтетанкеров,— Cosco Shipping Tanker оперирует крупнейшим в мире флотом танкеров VLCC.

Для СПГ-танкеров, по словам собеседников “Ъ”, суточные ставки фрахта на спотовом рынке превысили $100 тыс. впервые в этом году, поскольку клиенты Cosco отказывались от ее услуг и пытались найти суда на рынке.

Что касается нефтетанкеров, то, по оценке Ади Имсировича из OIES, теоретическая цена доставки барреля из Персидского залива в Азию выросла на $6.

СП Teekay и Cosco должно предоставить шесть судов для «Ямал СПГ». По данным “Ъ”, несмотря на наличие санкций, четыре уже находящихся в эксплуатации танкера СП — «Эдуард Толль», «Рудольф Самойлович», «Николай Евгенов» и «Владимир Воронин» — осуществили четыре отгрузки СПГ, в том числе «Владимир Воронин» завершил отгрузку 22 октября в Даляне (Китай) и сейчас возвращается в Сабетту. По словам собеседников “Ъ”, отгрузки могли проводиться по специальным разрешениям OFAC. Reuters 16 октября сообщало, что Cosco получила такие разрешения для некоторых своих нефтетанкеров: например, танкер Coswisdom Lake типоразмера VLCC, попавший под санкции, на прошлой неделе сгрузил нефть в Брунее. Впрочем, судя по данным Marinetraffic, эти отгрузки прошли не без проблем: например, «Николай Евгенов» и «Владимир Воронин» ждали разрешения на вход в порт Даляня не меньше суток.

Снятие санкций также разблокировало НОВАТЭКу использование танкера «Георгий Ушаков», который был сдан верфью в конце лета и к моменту введения санкций подходил к Сабетте для своего первого коммерческого рейса.

Однако затем все время, пока СП Teekay и Cosco было под санкциями, «Георгий Ушаков» стоял на якоре в Карском море, поскольку, по данным “Ъ”, верфь не могла принять последний платеж за него. Однако 22 октября танкер взял курс на норвежский Киркенес. Шестой танкер «Яков Гаккель», который на момент введения санкций проходил испытания, пока находится в Южной Корее.

По мнению специального советника по санкционному праву коллегии адвокатов Pen & Paper Сергея Гландина, CLNG едва ли не «прямо с сегодняшнего дня не под санкциями». «Сначала эти сведения должны отобразиться в ведущих международных базах данных санкционного комплаенса: World-Check от Refinitiv, Risk & Compliance от Dow Jones, World Compliance от LexisNexis и других, а для этого администраторы баз данных должны получить официальное подтверждение, что доля снижена. Пока что у CLNG все еще мигает красный флажок риска от санкций США, но при правильной работе с администраторами баз данных это дело двух суток»,— говорит он. При этом даже после снятия санкций, продолжает юрист, такие компании находятся под усиленным контролем OFAC на предмет обхода санкций и содействия в таковом другим лицам, в первую очередь аффилированным.

Татьяна Дятел, Юрий Барсуков