Российский СПГ атаковали рикошетом

Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco ударили по проекту НОВАТЭКа «Ямал СПГ». Проект потерял возможность использовать более трети своего ледового флота — шесть СПГ-танкеров Arc7, поскольку ими владеет совместное предприятие Cosco и канадской Teekay. Хотя эти суда можно было бы эксплуатировать только на каботажных маршрутах внутри России, собеседники “Ъ” и юристы опасаются, что их все равно придется поставить на прикол на неопределенное время, пока санкции не будут сняты.

Проект «Ямал СПГ» может лишиться возможности использовать шесть танкеров Arc7, построенных совместным предприятием канадской Teekay и китайской Cosco. Таков эффект санкций США, наложенных 25 сентября на две входящие в группу Cosco компании — Cosco Shipping Tanker (Dalian) Seaman & Ship Management Co и Cosco Shipping Tanker (Dalian). Санкции были введены за якобы перевозки иранской нефти. Вторая из этих компаний напрямую владеет 50% China LNG Shipping Limited (CLNG), вследствие чего CNLG также попадает под санкции. А сам CNLG владеет 50% в СП с Teekay, которое также теперь «соответствует определению заблокированного лица (blocked person) по правилам OFAC (управления контроля активов Минфина США.— “Ъ”)», следует из сообщения Teekay. Канадская компания заявляет, что ищет способы разрешения ситуации.

СП Teekay и Cosco должно было поставить проекту шесть судов: «Эдуард Толль», «Рудольф Самойлович», «Николай Евгенов», «Владимир Воронин» (уже работают), «Георгий Ушаков» (идет в Сабетту после испытаний) и «Яков Гаккель» (проходит испытания на верфи в Южной Корее).

Теперь со всеми этими судами не имеют права работать американские компании и граждане, а, учитывая экстерриториальный характер санкций, им фактически закрыт доступ в иностранные порты, говорят собеседники “Ъ” в отрасли.

В зоне риска также находятся еще пять танкеров Arc7, которые должен поставить Dynagas в партнерстве с CLNG и китайской Sinotrans & CSC. Хотя в этом проекте у CLNG только 25,5% и напрямую он не попадает под санкции, правила OFAC рекомендуют «с осторожностью оценивать возможность трансакций с незаблокированными лицами, в которых блокированные лица владеют существенной долей, но меньшей чем 50%». Наконец, еще три танкера Arc7 должна поставить совместная компания (50% на 50%) японской MOL и другой структуры Cosco — Shanghai LNG. Это сестринская структура по отношению к CLNG и не попадает под веденные санкции, однако сам факт введения санкций против Cosco создает определенные риски, признают собеседники “Ъ” на рынке. Таким образом, действия США в отношении Cosco прямо или косвенно ставят под угрозу работу 14 из 15 танкеров Arc7 для «Ямал СПГ» — кроме «Кристофа де Маржери», принадлежащего «Совкомфлоту».

В НОВАТЭКе заявили “Ъ”, что «вопрос урегулирования сложившейся ситуации находится в рамках взаимоотношений Teekay LNG и China LNG Shipping Limited». Там также отметили, что «проект «Ямал СПГ» обладает необходимыми возможностями для обеспечения поставок покупателям производимого СПГ в соответствии с контрактными обязательствами в рамках согласованных графиков».

Некоторые собеседники “Ъ” в отрасли считают ее последствия для «Ямал СПГ» неприятными, но не драматическими.

Так, один из них напоминает, что танкеры Arc7, как планируется, будут ходить внутри России — из Сабетты к пунктам перевалки в Мурманске и на Камчатке. Перевалка «борт в борт» в районе Мурманска начнется уже в октябре, а деятельность в норвежском Хоннингсвоге, где суда проекта обслуживались до сих пор, уже сворачивается. При этом возникнут проблемы с техническим менеджментом (ремонт и докование этих танкеров, как правило, происходят на европейских верфях) и, вероятно, со страхованием судов, говорят собеседники “Ъ”. Источник “Ъ” в отрасли, знакомый с применением санкций, отмечает, что формально они запрещают только взаимодействие с американскими резидентами. Китайские компании при необходимости смогут и перестраховать суда, и провести их ремонт, полагает он.

Однако другие собеседники “Ъ” придерживаются более мрачного прогноза — если страховое покрытие будет отозвано, суда будут стоять на приколе. Единственная надежда заключается в том, что Teekay получит разрешение от OFAC на работу этих танкеров, как это уже было в случае с перевозками венесуэльской нефти. С этим согласны и опрошенные “Ъ” юристы. «Суда не примет большинство портов мира. Даже китайские грузоотправители, стивидоры, лоцманы, собственники груза и другие, скорее всего, прекратят отношения»,— говорит управляющий партнер московского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов. Более того, он полагает, что суда нельзя будет использовать даже при каботажных перевозках, так как «комплаенс портов не пустит». Он напоминает, что в январе этого года в Черном море произошел пожар на судах «Канди» и «Маэстро», находящихся под санкциями США,— они переваливали нефть «борт в борт» именно потому, что российский порт отказался разрешить им заход. Антон Именнов также отмечает историю с дальневосточными ООО «Судоходная компания "Гудзон"» и сестринским ООО «Приморье Логистика», против которых введены санкции США за якобы поставку нефтепродуктов в КНДР: их флот стоит, в отношении «Гудзона» начата процедура банкротства.

Юрий Барсуков, Татьяна Дятел, Анастасия Веденеева