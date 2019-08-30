Танкеры выплывают из убытков

Восстановление рынка танкерных перевозок вывело в прибыль ряд игроков отрасли, в том числе «Совкомфлот», получивший прибыль $91 млн в первом полугодии впервые с 2017 года. Другие компании сектора в разы снизили убыток. Отрасль ожидает роста ставок фрахта во втором полугодии.

В первом полугодии «Совкомфлот» получил чистую прибыль в $91 млн против убытка в $57,8 млн годом ранее, следует из отчетности. Выручка составила $828 млн, выручка на основе тайм-чартерного эквивалента — $609 млн, что на 16,6% и 19,1% больше, чем годом ранее. EBITDA подскочила на 42,4%, до $381,2 млн. По словам главы компании Сергея Франка, улучшению показателей способствовал «рост доходов от эксплуатации флота в сегменте конвенциональных танкерных перевозок вследствие определенного улучшения конъюнктуры фрахтового рынка, хотя спотовые ставки не достигли средних исторических значений».

Мировые танкерные компании также улучшили свое финансовое положение. Так, Torn получил «лучший полугодичный результат за три года», доналоговая прибыль составила $28,7 млн с прибылью на акцию $0,38 против убытка $0,12 за тот же период 2018 года. В основном же компании кратно сократили убыток: Euronav — в 2,5 раза, с $51,6 млн до $19 млн, Nordic American Tankers (NAT) — в пять раз, с $46,9 млн до $9,3 млн, International Seaways — в 8,5 раза, до $5,6 млн, Scorpio Tankers — в 6,6 раза, со $100,7 млн до $15,2 млн. Вместе с тем некоторые участники отрасли показали рост убытков: Ardmore Shipping — на 39%, до $19,1 млн, Teekay Tankers — в 1,9 раза, до $95,6 млн. «Есть несколько сигналов о том, что рынок танкерных перевозок растет,— сообщает NAT.— Наиболее очевидный — это динамика показателей год к году, явно указывающая на то, что ветер переменился».

Значительные надежды владельцы танкеров возлагают на вступление в силу с 1 января 2020 года ограничений IMO по судовому топливу (так называемых IMO 2020), согласно которым суда вне специальных зон контроля выбросов, где уже введены более строгие ограничения, не смогут использовать топливо с содержанием серы более 0,5% (сейчас 3,5%). Рост нефтепереработки в рамках подготовки к IMO 2020 потребует увеличения мощностей для транспортировки низкосернистого дизтоплива, что благоприятно скажется на сегменте нефтепродуктовых танкеров. При этом, сообщает Diamond S Shipping, во втором полугодии предложение танкеров снизится в связи с необходимостью установить скрубберы (для снижения выбросов серы) на 16% мирового флота, что приведет к росту цен.

Как говорил гендиректор Ardmore Shipping Энтони Гарни, «трансформация мировой цепи поставок энергоносителей в ответ на введение IMO 2020 может стать крупным циклическим катализатором для нефтепродуктовых танкеров». IMO 2020 станет драйвером повышенного спроса на продуктовые танкеры, сообщает в своем отчете Torn.

«Совкомфлот» готовится к IMO 2020 путем перевода судов на СПГ, сейчас у компании шесть таких танкеров, еще пять в постройке. По словам первого заместителя гендиректора «Совкомфлота» Игоря Тонковидова, эксплуатация таких судов показала, что использование СПГ в качестве основного топлива позволяет сократить выбросы углекислого газа (СO2) в атмосферу на 30% по сравнению с аналогичными судами на традиционном тяжелом топливе. Согласно исследованию S&P Global Platts, доля СПГ в мировой бункеровке после введения новых стандартов должна составить 3% в 2020 году и вырасти до 7% к 2030 году.

Наталья Скорлыгина