Храм вышел из думы

Дума Екатеринбурга без доклада приняла к сведению итоги опроса о выборе места для храма Святой Екатерины. Техническая документация к его строительству будет готова через два месяца, так как здание бывшего приборостроительного завода — площадка, набравшая большинство голосов, — находится в зоне Ц-1, где разрешено возведение религиозных объектов. По прогнозам областных властей, строительство начнется в 2020 году.



С докладом о результатах опроса по выбору площадки для строительства храма Святой Екатерины, который прошел в городе 13 октября, должен был выступить председатель горизбиркома Вадим Антошин. Пока он выходил к трибуне, депутаты для экономии времени начали голосование. Они так и не заслушали выступление господина Антошина, приняв итоги опроса к сведению без обсуждения и возражений.

Напомним, в опросе приняли участие более 97,1 тыс. человек (8,94%). Совершеннолетние жители города могли выбрать площадку бывшего приборостроительного завода (большая часть здания принадлежит УГМК) на улице Горького,17 или земельный участок за Макаровским мостом (находится в аренде у компании «Брусника»). Больше всего голосов — 57,66% (56 тыс. человек) получила территория завода. Альтернативный вариант поддержали 39,49% участников (38,4 тыс. человек). Храм святой Екатерины планировалось построить к юбилею Екатеринбурга в 2023 году. Инвесторами выступают УГМК и РМК.

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«Площадка приборостроительного завода уже находится в зоне Ц-1 (зона обслуживания и деловой активности городского центра), где можно возводить религиозные строения. На проработку технической документации уйдет небольшой промежуток времени — ближайшие один-два месяца»,— сообщил председатель комиссии гордумы по местному самоуправлению Алексей Вихарев. Согласно муниципальным правилам землепользования и застройки, зона Ц-1 затрагивает зону охраны объектов культурного наследия. В результате в пределах территории есть ограничения на использование объектов недвижимости, которые не являются объектами культурного наследия. По словам господин Вихарева, перед началом строительства необходимо установить охранные зоны пяти из девяти объектов культурного наследия, расположенных рядом с площадкой. «Этот процесс можно осуществлять параллельно с проектными работами и экспертизой»,— добавил председатель комиссии.

Как полагают депутаты и чиновники мэрии, проект нового храма инвестор будет готовить совместно с Екатеринбургской епархией и архитекторами. Они утверждают, что застройщик уже ведет переговоры с Альфа-банком, занимающим оставшуюся часть здания приборостроительного завода. Ранее банк сообщил о готовности рассмотреть «любые конструктивные и взаимоприемлемые предложения».

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько рассказал, что сейчас ведется работа по составлению «дорожной карты» проекта. «Чтобы к 2023 году были контуры, внешний вид, благоустройство территории, надо в следующем 2020 году начинать строительство»,— считает он.

Помимо этого фракция гордумы от партии «Единая Россия» обратилась к мэру Александру Высокинскому с предложением вынести отдельным проектом поправку в городские правила застройки и землепользования (ПЗЗ) для возвращения сквера у театра драмы в зону ТОП-1 (территория общего пользования). «Мы не планировали отдельно выносить сквер, но если депутаты считают нужным сделать это, то сделаем»,— заверил господин Высокинский. Предполагается, что вопрос рассмотрят на заседании думы 5 ноября вместе с остальным пакетом поправок в ПЗЗ.

Анастасия Реутова