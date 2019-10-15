Святую Екатерину отправили на завод

Власти Екатеринбурга подвели окончательные итоги опроса о размещении храма святой Екатерины, который прошел 13 октября. Более 57% избирателей выбрали площадку бывшего Уральского приборостроительного завода, за территорию за Макаровским мостом отдали голоса 39% участников опроса. Теперь застройщик планирует разработать «дорожную карту» совместно с местными и региональными властями, а также Екатеринбургской епархией. Эксперты полагают, что строительство может затянуться и не завершиться к 300-летию Екатеринбурга, которое будет отмечаться в 2023 году.



Общегородской опрос по поводу площадки для строительства храма святой Екатерины прошел в Екатеринбурге впервые. Для него горизбирком подготовил 200 тыс. бюллетеней, голосование проходило на 51 опросном пункте. Совершеннолетним горожанам предлагалось выбрать под строительство храма одну из двух площадок: территорию бывшего приборостроительного завода (большая часть здания принадлежит УГМК) или земельный участок за Макаровским мостом в границах улицы Энергостроителей—набережной Рабочей Молодежи—улицы Челюскинцев (находится в аренде у компании «Брусника»).

Во время голосования горизбирком не фиксировал нарушений, однако наблюдатели «Голоса» сообщали о применении «административного ресурса», из-за которого на опросных пунктах сформировались очереди. В течение дня в опросе приняли участие более 97,1 тыс. человек (8,94%).

Избирком начал подсчитывать результаты голосования ночью 14 октября. По словам главы горизбиркома Вадима Антошина, 10 человек обрабатывали бюллетени в течение 13 часов. «За площадку на улице Горького, 17 (бывший Уральский приборостроительный завод) проголосовало 57,66% избирателей (56 тыс. человек). Альтернативный вариант за Макаровским мостом поддержало 39,49% участников (38,4 тыс. человек)», говорится на сайте горизбиркома. Были испорчены 2,7 тыс. бюллетеней (2,85%).

Результаты оформлены в протокол и направлены в гордуму, а его копия — мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому. «Ожидаемая явка в 200 тыс. человек не подтвердилась, поэтому около 100 тыс. опросных листов пришлось уничтожить»,— сообщил мэр. Несмотря на рекомендательный характер опроса, господин Высокинский сообщил, что «волеизъявление станет прямым указанием строить собор в месте, выбранном жителями». Во время голосования губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев также отмечал, что «решение будет приниматься на основании результатов голосования». По словам мэра, архитектуру собора также планируется обсудить с горожанами.

Храм планировалось построить к 300-летию города, который будет отмечаться в 2023 году, основными инвесторами выступают УГМК и РМК. Директор «Фонда святой Екатерины» (курирует строительство одноименного храма) Александр Андреев сообщил, что в ближайшее время планируется провести консультации с участием региональных и местных властей, а также епархии. «Во время обсуждений будет разработана “дорожная карта” проекта»,— рассказал он. В РМК и УГМК отказались комментировать планы по строительству собора. Альфа-банк, занимающий часть здания приборостроительного завода, сообщил, что «готов рассмотреть любые конструктивные и взаимоприемлемые предложения».

Эксперты полагают, что проект храма придется полностью переделать, поэтому его возведение может затянуться. «Смена площадки однозначно отразится на архитектурном проекте, его придется полностью изменить с учетом, как минимум, размеров выделенного земельного участка. Затем застройщику предстоит решить юридические вопросы с другим собственником территории, статусом земли, экспертизой нового проекта. Все это может занять много лет, но при большом желании в 2023 году застройщик может успеть заложить первый камень»,— считает председатель свердловского отделения Союза архитекторов РФ Михаил Вяткин.

Дарья Соколова