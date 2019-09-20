Святой Екатерине сузили выбор

Рабочая группа по вопросам подготовки опроса о строительстве храма святой Екатерины в Екатеринбурге рекомендовала исключить из списка площадок под собор пустырь на перекрестке улиц Фурманова—Белинского. Причиной стал ответ от главы Росимущества Александра Рогова главе города Александру Высокинскому, в котором говорится, что ведомство считает невозможным строительство в этом месте, так как оно предусмотрено для государственных нужд.

Основным вопросом заседания рабочей группы стали ответы собственников земельных участков, которые предлагалось внести в опрос горожан о месте строительства храма, на официальный запрос главы Екатеринбурга Александра Высокинского. «Переговоры переговорами, а письменный вопрос — письменный ответ»,— аргументировал он.

По итогам заседания рабочая группа единогласно рекомендовала исключить из списка площадок под храм пустырь на Фурманова—Белинского, который находится в аренде ФСБ. Причиной послужил ответ руководителя свердловского управления Росимущества Алексея Рогова главе города. «Земельный участок предоставлен в бессрочное пользование для государственных нужд, в связи с этим размещение собора там не представляется возможным»,— процитировал документ господин Высокинский. Он отметил, что на указанной территории есть площадка вдоль воды, которая находится в муниципальной собственности, но для строительства храма она слишком узкая.

Остальные две площадки — территорию бывшего Приборостроительного завода (владельцем основной части здания является УГМК) и площадку за Макаровским мостом (земля находится в аренде у компании «Брусника») решено в опросе оставить. «Брусника» заявила об отсутствии юридических оснований против проведения опроса о возведении храма на арендованном ими участке. ООО «Фонд святой Екатерины» (среди учредителей УГМК и РМК) против возведения храма на месте завода не возражало. «Окончательное решение возможно с учетом опроса граждан»,— говорится в его ответе.

Члены рабочей группы поинтересовались, есть ли возможность все-таки включить в опрос третью площадку. Глава города такую возможность исключил: остальные предложенные горожанами площадки, набравшие наибольшее число голосов, по тем или иным причинам не подходят для включения в опрос. «Мы изначально говорили, что общегородской опрос распространяется на центральную часть города, а эти площадки не в центре»,— добавил мэр.

Представитель Екатеринбургской епархии, игумен Вениамин Райников в ходе заседания предлагал провести вместо опроса «большие общественные слушания». «Есть опасность что кворум (1% от всего населения Екатеринбурга — 10,8 тыс. человек) будет не достигнуть. Бузить любит много народу, а по существу высказываться приходит мало. Мысль о том, что максимальное количество людей должно участвовать в выборе места, где православным молиться — мысль уязвимая. Лучше спрашивать людей заинтересованных, а не всех, кто считает, что у них есть долг высказаться»,— предложил он. Впрочем, остальные собравшиеся с ним не согласились и посоветовали «не мешать в одно» опрос и общественные слушания. Напомним, накануне рабочую группу покинули представители сообщества «Парки и скверы Екатеринбурга», заявив, что нет никаких оснований верить результатам опроса.

Заседание думы, на котором будет принято решение о назначении опроса, состоится во вторник, 24 сентября. Опрос планируется провести 13 октября.

Изначально храм Святой Екатерины планировалось построить в сквере у театра драмы. После установки забора вокруг предполагаемой стройплощадки, в сквере начались массовые протесты, которые продолжались с 13 по 16 мая. За это время были задержаны около 100 человек. Опрос по выбору места было решено провести после того, как на ситуацию обратил внимание президент России Владимир Путин. 8 августа спонсоры строительства (РМК и УГМК) и Екатеринбургская епархия отказались от планов строительства храма на этом месте, а забор демонтировали.

Анна Лапина, Анастасия Реутова