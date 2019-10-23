Что и требовалось показать

Депутаты городской Думы Ростова выбрали нового главу администрации — им стал Алексей Логвиненко, который с апреля руководил городом в статусе и.о. Решение было принято практически единогласно. Политологи считают, что результат конкурса был предсказуем и во многом продиктован административной составляющей, но не исключают, что новый глава администрации может стать хорошим хозяйственником, каким он себя и подает.



Во вторник в Ростове состоялось очередное заседание гордумы, в повестке дня которого первым вопросом значилось выборы нового главы администрации города. В зале собрались не только городские депутаты, но и их коллеги из заксобрания Ростовской области. Пришел на заседание и губернатор Василий Голубев.

Первым выступил председатель конкурсной комиссии, замгубернатора Василий Рудой. Он доложил, что прием документов на участие в конкурсе проходил с 23 по 27 сентября, заявки подали 15 человек. Двоим было отказано из-за несоответствия требованиям, установленных законами. Еще один кандидат — министр промышленности и энергетики Ростовской области Игорь Сорокин, отозвал свое заявление и не явился на конкурсные испытания. Остальные участники сдали письменный тест и представили конкурсной комиссии свои программы работы в должности главы администрации Ростова в случае победы.

По результатам этих испытаний определились два финалиста — больше всего баллов комиссия присудила и.о. главы администрации Ростова Алексею Логвиненко и депутату гордумы, директору ООО «Агрохимсоюз» Сергею Заревскому.

Выбрать одного из них и предстояло депутатам гордумы.

Выступивший следом Василий Голубев отметил, что перед новым главой будет стоять множество задач: улучшение качества дорог и работы общественного транспорта, борьба с самостроями, сохранение старого центра Ростова, грамотное использование наследия ЧМ-2018, развитие системы раздельного сбора мусора, налаживание контактов с бизнесом, и даже решение проблем каждого конкретного горожанина. «Я предлагаю поддержать кандидатуру Алексея Валентиновича Логвиненко. Мне кажется, его профессиональные навыки и личные качества позволят ему справиться со всеми задачами на посту главы администрации»,— заключил губернатор.

После него к трибуне вышел Сергей Сухариев, депутат гордумы от партии «Единая Россия». Он отметил, что его однопартиец и коллега Сергей Заревский — отличный кандидат с грамотной программой, однако «Единая Россия» поддерживает кандидатуру беспартийного Алексея Логвиненко.

«За то время, пока он исполнял обязанности главы администрации города, и мы, и наши избиратели убедились в эффективности его деятельности как управленца»,— пояснил господин Сухарев.

Депутат Гордумы от партии «Справедливая Россия» Алексей Лященко подчеркнул, что его партия в целом выступает за возврат прямых выборов главы администрации Ростова, но в нынешних условиях не намерена отказываться от участия в таком важном процессе, как назначение нового главы администрации. Справороссы также поддержали кандидатуру Алексея Логвиненко.

«Его программа оказалась наиболее интересной и нам, и горожанам. В ней минимум политики, больше конкретных действий»,— сказал господин Лященко.

После чего, многозначительно посмотрев на финалиста, добавил: «Хотелось бы рекомендовать ему посмотреть программу кандидата от нашей партии Сергея Косинова, который не прошел в финал, и взять оттуда идеи. Например, чтобы главным заместителем главы администрации был главный архитектор города. И еще нужно провести децентрализацию, потому что у районов мало полномочий», — поспешно проговорил он, пока председатель гордумы Зинаида Неярохина, ссылаясь на превышение регламента, пыталась прервать его выступление.

После этого началось прямое открытое голосование. «Один, два, три…, — вслух начала подсчет поднятых за кандидатуру Алексея Логвиненко рук госпожа Неярохина,— тридцать пять». Тут же названная ею цифра высветилась на электронном табло. Сергею Заревскому не отдал голос ни один из 37 присутствовавших в зале депутатов, что, впрочем, никак не сказалось на его настроении. Во время объявленного вслед за голосованием перерыва он непринужденно общался с коллегами, оставаясь в самом хорошем расположении духа.

Получив поздравления от Зинаиды Неярохиной и Василия Голубева, победитель коротко поблагодарил собравшихся и пообещал эффективно работать на благо города.

С господином Логвиненко будет подписан контракт сроком на два года. В должность он вступит со среды, 23 октября.

Сразу после оглашения результатов на заседании был объявлен перерыв, но победитель конкурса отказался от общения с прессой, пообещав сделать это после рассмотрения гордумой оставшихся 24 вопросов повестки.

Политолог Александр Джадов отметил, что в конкурсе не было интриги, особенно после отказа в участии министра промышленности и энергетики Ростовской области Игоря Сорокина. «В том что Заревского не поддержали коллеги и однопартийцы нет ничего удивительного — у нас в стране административная составляющая работает сильнее, чем партийная. Какой был бы исход при прямых выборах, оценить невозможно, это была бы абсолютно другая процедура со многими переменными. Прямые выборы — это всегда публичная политика, конкурс же выглядит как назначение чистого менеджера, хозяйственника. И, кстати, Логвиненко действительно по своей натуре скорее хозяйственник, именно так он себя подает. Насколько это хорошо для города — увидим в будущем»,— сказал он.

Алексей Логвиненко — уроженец Таганрога, ему 45 лет. С 1997 года работал в органах внутренних дел РФ, в частности, с 2006 по 2016 год замещал руководящие должности в Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ по Ростовской области. Позже замещал директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и ООО «Водные ресурсы». В феврале нынешнего года стал заместителем главы администрации Ростова-на-Дону по экономике, а после ухода с поста градоначальника Виталия Кушнарева стал исполняющим обязанности главы администрации.

Кристина Федичкина