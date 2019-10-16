Кандидаты стратегического назначения

Финалисты конкурса на должность главы администрации Ростова представили депутатам гордумы программы своих действий на этом посту в случае победы. Как выяснилось, оба намерены руководствоваться «Стратегией социально-экономического развития Ростова до 2035 года», которая была разработана и принята в 2018 году. Обнаружить разницу в представленных соискателями программах и назвать имя победителя депутатам предстоит на заседании 22 октября.



В Ростове завершился очередной этап конкурса на должность главы администрации города. Финалисты — и.о. главы администрации Ростова Алексей Логвиненко и депутат гордумы, директор ООО «Агрохимсоюз» Сергей Заревский — представили депутатам гордумы свои программы, а также рассказали, какие идеи намерены воплощать в жизнь в случае победы в конкурсе.

Первым выступил Сергей Заревский. Он сделал акцент на социальной сфере, экономике и сфере ЖКХ. В плане развития социальных учреждений и сети спортивных сооружений господин Заревский считает необходимым особое внимание уделять окраинам города и новым районам. Депутат также заявил, что нацелен на активное внедрение энергосберегающих технологий в городском хозяйстве, к которым он, в частности, отнес фонари и светофоры на солнечных батареях. Снижения показателя смертности населения в городе он собирается добиться широким информированием жителей Ростова о причинах возникновения болезней. В целом же, по мнению господина Заревского, новый глава города и возглавляемая им администрация должны руководствоваться «Стратегией социально-экономического развития Ростова до 2035 года», которая была принята городской думой в декабре 2018 года.

Важность этого документа подчеркнул и Алексей Логвиненко. В качестве главной проблемы города он назвал низкий уровень доходной части. «80% бюджета города уходит на текущие расходы. И только 20% (то есть 7 млрд руб.) — на развитие. К 2024 году надо перекрыть дефицит, увеличить заработок на 2,4 млрд руб.»,— подчеркнул он. По мнению господина Логвиненко, добиться этого можно, избавляясь от неэффективных активов и вовлекая все земли города в экономический оборот. В транспортной сфере конкурсант предложил до конца года начать проектирование первой ветки легкого метро и активнее искать землю под перехватывающие парковки. Кроме того, господин Логвиненко собирается ужесточить контроль за ремонтом фасадов исторических зданий и разработать такие правила строительства в историческом центре, которые обяжут застройщиков гармонично вписывать новые здания в существующую городскую среду.

Оба кандидата подчеркнули, что нужно уходить от строительства и торговли как основного источника инвестиций. При этом Сергей Заревский считает, что в этом плане Ростову стоит сместиться в сторону производств, а Алексей Логвиненко предложил обратить более пристальное внимание на инвестпроекты в социальной сфере, здравоохранении и транспортной сфере. Сошлись оба финалиста и в том, что в городе необходимо ввести раздельный сбор мусора, рекультивировать свалки и не допускать возникновения новых. Оба затронули проблему кадров в сфере образования и здравоохранения: Сергей Заревский предложил предоставлять учителям муниципальное жилье в рамках микрорайона, Алексей Логвиненко сказал о том же самом в отношении врачей.

В целом большинство предложений, прозвучавших в выступлениях кандидатов, уже предусмотрены документами, разработанными и принятыми ранее на уровне или города, или области. Обнаружить разницу в представленных соискателями программах и выбрать победителя депутатам гордумы предстоит на заседании 22 октября.

Кристина Федичкина