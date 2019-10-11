Обошлись без интриги

В Ростове определились финалисты конкурса на должность главы администрации города. По результатам тестирования и собеседования, которые прошли в пятницу, 11 октября, больше всего баллов комиссия присудила и.о. главы администрации Ростова Алексею Логвиненко и депутату Гордумы, директору ООО «Агрохимсоюз» Сергею Заревскому. Теперь главу администрации из двух кандидатов выберут депутаты Гордумы на своем заседании 22 октября.

В пятницу в Ростове прошел второй этап конкурса на должность главы администрации города. Он состоял из двух частей: письменного тестирования и собеседования. Участие в конкурсе приняли 12 человек — ранее к конкурсу после проверки документов были допущены 13 кандидатов из 15 подавших заявления. Однако на второй этап не явился министр промышленности и энергетики Ростовской области Игорь Сорокин. Ранее эксперты называли его одним из сильнейших кандидатов. Публично о решении снять свою кандидатуру с конкурса господин Сорокин не заявлял, получить комментарий от него по этому поводу не удалось — в приемной министра в течение дня не поднимали трубку.

Перед началом конкурса члены комиссии и кандидаты за закрытыми дверями обсуждали, стоит ли разрешить журналистам следить за процессом. На том, чтобы допустить прессу ко всем этапам конкурса, активно настаивали предприниматель Александр Хуруджи и экс-прокурор Евгений Беркович. Их поддержал глава регионального отделения «Справедливой России» Сергей Косинов.

Евгений Беркович позже сообщил журналистам, что за допуск прессы к этапу собеседования проголосовали восемь кандидатов из 12. Однако члены комиссии и три кандидата выступили против.

«В идеале журналисты должны иметь право не только присутствовать на собеседовании, но и задавать вопросы, процесс должен быть максимально открытым, а кандидаты должны быть готовы к общению с прессой. Во время теста надо у всех кандидатов отобрать мобильные телефоны, а на тестовом листе расписаться, чтобы его не могли подменить»,— возмущался в холле для прессы господин Хуруджи.

Одним из тех, кто проголосовал против присутствия журналистов на этапе собеседования, был и.о. главы администрации Ростова Алексей Логвиненко. «Пресса молниеносно всю информацию, которую получает, выкидывает в интернет. И те, кто выступает в конце, мог бы подглядеть в СМИ идеи первых выступающих, взять себе какие-то изюминки их программ. Свою программу я готов показать журналистам, когда все закончат выступать»,— пояснил он свою позицию после своего выступления на собеседовании.

Первый этап длился 30 минут — в одном из кабинетов в здании администрации Ростова кандидатов рассадили за столами и выдали им тестовые задания. В бланках было 30 вопросов, касающихся в основном муниципального законодательства. Затем кандидаты представили комиссии свои программы.

Когда все 12 кандидатов выступили, комиссия приступила к подсчету баллов. Значительно больше остальных кандидатов набрал Алексей Логвиненко, получивший по 29 баллов из 30 за тест и за собеседование. На втором месте оказался депутат Гордумы, директор ООО «Агрохимсоюз» Сергей Заревский — он набрал 29 баллов за тест и 26 баллов за собеседование. Выбрать главу администрации Ростова из этих двух финалистов предстоит депутатам Гордумы на заседании 22 октября.

Ростовский политолог Александр Джадов отмечает, что итоги конкурса не стали неожиданными. «С самого начала я предполагал, что Игоря Сорокина могли искусственно ввести в конкурс для придания ему интриги. Почему в итоге убрали — непонятно. Из финалистов, очевидно, шансов на победу больше у Алексея Логвиненко, потому что у него уже есть опыт управления администрацией Ростова»,— полагает эксперт.

Кристина Федичкина