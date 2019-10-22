Федотов станет экспертом при СПЧ

Ушедший с поста председателя Совета при президенте по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов останется в организации на должности эксперта. Господин Федотов также выразил сожаление по поводу выхода из СПЧ сразу нескольких его членов.

Чем известен Михаил Федотов Читать далее

Напомним, одновременно с отставкой господина Федотова из состава СПЧ исключили политолога, доцента кафедры государственного управления РАНХиГС Екатерину Шульман, руководителя правозащитной организации «Восход» Евгения Боброва, руководителя правозащитной группы «Агора» Павла Чикова, профессора ВШЭ Илью Шаблинского. Доктор юридических наук, судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщакова решила уйти из совета сама. «Ушли очень хорошие эксперты, очень сожалею, что их не будет в совете. Они также останутся экспертами совета, как и я. Как эксперт — конечно, готов участвовать»,— сказал «Интерфаксу» бывший глава СПЧ.

“Ъ” поговорил с исключенными и назначенными членами СПЧ Читать далее

Михаил Федотов также сообщил, что он продолжит работу на факультете права ВШЭ и планирует возглавить кафедру ЮНЕСКО, которая будет создана в вузе к концу года.

Валерий Фадеев, назначенный накануне указом президент новым председателем СПЧ, заявил, что работа над проектами, начатыми при господине Федотове, продолжится. «Михаил Александрович остается экспертом СПЧ, я очень надеюсь и рассчитываю, что мы будем с ним взаимодействовать, его огромный опыт очень важен для совета»,— сказал господин Фадеев «РИА Новости».

Напомним, Михаил Федотов был уволен с поста председателя СПЧ в связи с достижением 70-летнего возраста. Члены СПЧ выступали за продление полномочий господина Федотова и обращались к Владимиру Путину. Указом президента новым главой СПЧ был назначен журналист и член Общественной палаты Валерий Фадеев. После назначения господина Фадеева в состав СПЧ вошли Кирилл Вышинский, Татьяна Мерзлякова и Александр Точенов.

Новый глава СПЧ рассказал о том, чем, по его мнению, должен заниматься президентский совет, в интервью “Ъ”.