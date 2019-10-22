Совет разобрали по составу

21 октября президент России Владимир Путин подписал указы об увольнении главы Совета по правам человека (СПЧ) Михаила Федотова, проработавшего в этой должности девять лет, «в связи с достижением им возраста 70 лет» и назначении своим советником Валерия Фадеева — журналиста и секретаря Общественной палаты РФ. Также президент подписал два указа, регламентирующие изменения в составе СПЧ: из совета исключены правозащитники Павел Чиков и Евгений Бобров, политолог Екатерина Шульман и эксперт по избирательным правам Илья Шаблинский. В организацию приняты исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и президент Центра прикладных исследований и программ Александр Точенов. “Ъ” поговорил с уволенными, назначенными и действующими членами СПЧ об их реакции на кадровые изменения в совете.

21 октября Михаил Федотов провел последнюю встречу с членами СПЧ в должности главы организации. Спустя несколько часов стало известно о подписанных указах президента об изменении состава СПЧ. Комментировать свое увольнение с должности главы организации господин Федотов, возглавлявший СПЧ с 2010 года, не стал. Сменивший его на посту руководителя организации журналист Валерий Фадеев в интервью “Ъ” рассказал, что «узнал о назначении недавно», и пообещал «опираться на тех, с кем будет работать», «не делая в ближайшее время никаких резких движений».

Одним из главных потрясений для общественников и политологов, опрошенных “Ъ”, стало исключение из Совета правозащитников Павла Чикова и Евгения Боброва, политолога Екатерины Шульман и эксперта по избирательным правам, профессора ВШЭ Ильи Шаблинского.

Господин Шаблинский, до вчерашнего дня возглавлявший комиссию по избирательным правам СПЧ, рассказал “Ъ”, что предполагал исключение заранее. «Я инициировал заявления, которые раздражали власть: в связи с отказом в регистрации 29 кандидатам в Мосгордуму, в связи с летними протестами об отсутствии массовых беспорядков на акции 27 июля причин для исключения было достаточно,— сказал господин Шаблинский.— Надеюсь, ни я, ни Михаил Федотов не потеряем работу в ВШЭ после исключения из СПЧ».

Вечером во вторник в Facebook появились сообщения господина Чикова и госпожи Шульман, связанные с их исключением из состава совета. «Исключили из совета при президенте, а поздравляют с освобождением, с успехом, с достижением»,— написал господин Чиков, возглавляющий правозащитный проект «Агора». Госпожа Шульман также поздравила Павла Чикова и Илью Шаблинского: «Все, свободны! Гора с плеч».

Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов считает, что исключение из СПЧ нескольких деятельных членов совета связано с «некомфортным положением власти после подключения СПЧ к политическим событиям последних месяцев» — то есть к выборам, митингам и судам в Москве: «СПЧ требовал реакции на возникавшие конфликты и скандалы, поэтому было решено снизить статус вопросов и претензий». Эксперт движения в защиту избирателей «Голос» Григорий Мельконьянц предположил, что «перед ежегодной встречей СПЧ и президента была подготовлена повестка, в которую не вписались доклады Чикова о протестах и Шаблинского о выборах». «Формулировка о достижении предельного возраста не выдерживает критики,— считает господин Мельконьянц.— Федотов мог бы перестать быть советником президента, но остаться главой совета на общественных началах, как это было при Памфиловой, которая не имела статуса советника президента (Элла Памфилова возглавляла совет с 2004 по 2010 год.— “Ъ”). В соответствии со ст. 25.1 ФЗ "О госслужбе" срок для советников президента может продлеваться до истечения президентского срока. Теперь СПЧ будет такой же декорацией, как Общественная палата».

Глава комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека по вопросам защиты прав россиян за рубежом Александр Брод, напротив, считает, что после назначения Валерия Фадеева руководителем СПЧ «по-новому зазвучат темы развития науки, культуры, образования и социальной защиты». «Я не сторонник страхов, что, мол, совет потеряет свое лицо,— говорит господин Брод.— Обновление всегда необходимо. Мне лично кажется, что в работе Чикова, Шульман, Шаблинского были односторонние подходы с уклоном в политическую сферу». Господин Брод также отметил, что связывает большие надежды с работой новых членов СПЧ: Кирилла Вышинского в сфере правовой защиты россиян за рубежом, Александра Точенова — в сфере общественного контроля за выборами, а Татьяны Мерзляковой — в сфере региональных уполномоченных по правам человека. Господин Точенов, возглавляющий Центр прикладных исследований и программ, заявил “Ъ”, что «намерен продолжить работу с Валерием Фадеевым, начатую в ОП РФ,— развивать гражданское общество». Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова сообщила “Ъ”, что «узнала о назначении от Татьяны Москальковой несколько дней назад». «В СПЧ планирую решать проблемы людей с неопределенным правовым статусом и защищать свободу выражения мнения, потому что необходимо возвращать свободу слова»,— поделилась планами госпожа Мерзлякова.

На момент подготовки публикации стало известно о решении выйти из СПЧ судьи Конституционного суда РФ в отставке Тамары Морщаковой. «Это решение обусловлено новой фигурой председателя совета»,— объяснила “Ъ” госпожа Морщакова.— О том, что к Михаилу Федотову добавилось еще несколько человек, которых в этом органе не хотят лицезреть, я узнала позже. Господина Фадеева я знаю только по его публичным выступлениям в пространстве телеэкрана, и в его риторике хоть какого-то благоприятного отношения к проблеме прав человека я не увидела».

Мария Старикова, Мария Литвинова