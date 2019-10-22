Москва и Анкара движутся встречными курдами

Продолжит ли Анкара военную операцию на северо-востоке Сирии и в каких масштабах, может решиться на встрече во вторник в Сочи президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Их переговоры состоятся на фоне ухода из Сирии американских военных и за несколько часов до истечения срока, выделенного Анкарой на отвод курдских формирований от турецкой границы.

Темы предстоящих переговоров президентов России и Турции были обозначены лично господином Эрдоганом за несколько дней до приезда в Сочи. «Встреча с президентом Путиным — это еще одна фаза создания зоны безопасности в Сирии»,— заявил он в субботу. Президент Турции добавил, что обсудит с российским коллегой нахождение сирийских проправительственных сил в зоне турецкой военной операции. По словам главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, переговоры в Сочи «имеют особое значение».

Напомним, что 9 октября, после того как США объявили о выводе своих военных с северо-востока Сирии, Турция начала в этом районе военную операцию «Источник мира». Она направлена против курдских формирований, связанных с Рабочей партией Курдистана (Анкарой считается террористической организацией).

Согласно турецким планам на территории, «освобожденной от террористов», должна быть создана буферная зона, куда можно будет переселить сирийских беженцев, до сих пор остающихся в Турции.

Изначально речь шла о территории длиной 444 км вдоль сирийско-курдской границы и уходящей на 32 км вглубь Сирии. Именно об этом, как утверждают в Турции, была достигнута договоренность на переговорах в Анкаре 17 октября между президентом Эрдоганом и вице-президентом США Майком Пенсом. Как заявил «РИА Новости» советник президента Турции Ясин Актай, с США обсуждалось, что в зону безопасности должны войти территории на востоке Евфрата, в частности провинции Ракка и Дейр-эз-Зор. Он подчеркнул, что отсутствие письменной договоренности с Вашингтоном относительно зоны безопасности не означает несогласия по этому поводу. Кроме того, предполагается, что Турция установит в зоне 12 наблюдательных постов. США ни разу за последние дни не обозначали свое видение буферной зоны.

По итогам американо-турецких переговоров в Анкаре было также объявлено о приостановке турецкой военной операции на 120 часов.

За это время курдские Отряды народной самообороны (YPG) должны были отойти от турецко-сирийской границы в районе между населенными пунктами Телль-Абьяд и Рас-эль-Айн. Длина этого участка примерно 120 км, и это район, где преимущественно проживает арабское, а не курдское население. В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня соблюдается. При этом и курды, и Анкара говорят об обратном. 120 часов истекают в день переговоров в Сочи. Более того, дата сочинской встречи стала известна именно за несколько часов до начала встречи президента Эрдогана с американской делегацией, а сразу по ее итогам глава МИД Турции заявил, что границы буферной зоны будут обсуждаться на встрече в Москве.

«Эти 120 часов, или пять суток, уже истекают. Посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация. Собственно, это и будут обсуждать наши руководители» — так со своей стороны подтвердил тему встречи в Сочи помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он сразу обозначил позицию Москвы: главное — добиться долгосрочной стабильности в Сирии и регионе на основе восстановления единства Сирии с учетом интересов всех этноконфессиональных групп.

Почти два года Москва уговаривала курдов вернуть подконтрольные им территории под юрисдикцию Дамаска, считая, что это единственный путь для того, чтобы защитить их от действий Турции. Когда речь шла о военной операции Анкары в Африне в начале 2018 года, курды Москву не услышали. Затем было предпринято несколько попыток наладить диалог между курдами и Дамаском, но стороны не смогли договориться.

Только после того, как стало ясно, что США все-таки уходят с северо-востока Сирии, переговоры вновь активизировались.

Известно, что в октябре состоялось два раунда: в Дамаске и на российской военной авиабазе Хмеймим. Детали договоренностей неизвестны, но сирийские военные впервые за последние годы вышли к границе с Турцией. При российской поддержке они заняли районы вокруг Манбиджа, который еще недавно патрулировали турки и американцы, а также Кобани, Камышлы, Хасеке и Ракку. Таким образом с востока и запада амбиции Турции были ограничены.

Около года назад, когда президент Трамп впервые объявил о планах вывести американских военных из Сирии, Москва вспомнила об Аданских соглашениях 1998 года между Анкарой и Дамаском. Согласно этому документу, ответственность за то, чтобы на территорию Турции со стороны Сирии не проникали курдские боевики, должны нести сирийские войска. Турции позволялось преследовать террористов, заходя на 5 км вглубь Сирии. В преддверии встречи в Сочи глава МИД РФ Сергей Лавров не исключил, что Аданские соглашения могут быть скорректированы. Он также подчеркнул, что Москва готова способствовать прямым контактам между Турцией и Сирией. Пока, впрочем, этого не происходит, и российские дипломаты и военные сосредоточились на поиске компромисса между Дамаском и курдами. По словам Сергея Лаврова, цель Москвы в том, «чтобы достичь положения, когда все структуры курдов на сирийской территории будут прочно вписаны в правовое поле Сирийской Арабской Республики, в сирийскую конституцию, чтобы на территории САР не было незаконных вооруженных формирований и с ее территории не исходила какая-либо угроза безопасности Турецкой Республики, равно как и других государств». Он отметил, что обе стороны проявили заинтересованность в том, чтобы Россия помогла им в этом процессе.

«Очень много неопределенности в договоренностях между Дамаском и курдскими силами и много опасений. Мы ожидаем разъяснений. Например, что будет с курдскими вооруженными отрядами, с молодежью призывного возраста… Есть немало людей, которые были объявлены оппозиционерами режима, какова будет их судьба, и много других опросов»,— поделился с “Ъ” настроениями населения на территориях, переходящих под контроль Дамаска, курдский писатель и журналист Алан Хасан. По его словам, соглашения между Дамаском и курдами очень хрупкие. Господин Хасан подчеркнул, что и простое население, и руководители курдской администрации ждут, чем завершится «встреча Путин—Эрдоган» и что решит Анкара по истечении 120 часов. Он также отметил, что курды продолжают переговоры с США.

По словам министра обороны США Марка Эспера, окончательное решение о параметрах вывода войск из Сирии пока не принято, процесс займет насколько недель. При этом американцы сохранят присутствие вокруг населенных пунктов в районе нефтяных полей, чтобы не допустить их захвата террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ). Неделю назад господин Эспер говорил о выводе из Сирии около 1 тыс. американских военных. При этом в американских СМИ указывается, что Сирию покинет около 700 человек, примерно 200–300 военнослужащих останутся, в том числе на военной базе Эт-Танф на юго-востоке страны.

Надежду на то, что американское присутствие сохранится в Сирии, выразил накануне в интервью The New York Times и главнокомандующий «Силами демократической Сирии», в которые входят отряды YPG, курдский генерал Мазлум Абди (Кобани). В противном случае, по его мнению, курдов могут ждать этнические чистки — в первую очередь со стороны подконтрольной Турции оппозиции. Генерал Абди подтвердил, что его пригласили посетить Вашингтон, но отказался раскрывать, кто именно направил приглашение и на какие сроки. Он подчеркнул, что не давал согласия на оккупацию турками района, откуда по согласованию с США все же вышли курды. «Должны быть красные линии: что турки не могут проводить этническую чистку или демографические изменения, о том, как они будут вести себя с людьми там, о постоянном турецком контроле над районом»,— сказал генерал.

По словам еще одного курдского лидера Салиха Муслима, курды рассчитывают на создание бесполетной зоны, которая убережет их от турецкой агрессии. Об этом он заявил в понедельник в интервью телеканалу RT Arabic. Салих Муслим также отметил, что курды долго время рассчитывали на американцев, так как не доверяли «русским», особенно после того, как Москва не стала мешать военной операции Турции в Африне. «Мы надеемся, что сейчас ситуация поменяется»,— сказал он.

Марианна Беленькая