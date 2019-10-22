Кремль призвал «аналитически» относиться к данным Росстата о доходах россиян

В Кремле считают, что к данным о финансовых возможностях россиян необходимо относиться «очень аналитически» и разъяснять их следует ученым и социологам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Комментируя сообщение Росстата об увеличении доли семей, которым хватает только на еду и одежду, он вспомнил о другой статистике министерства — про нехватку у россиян денег на обувь. Тогда господин Песков обратился к Росстату за разъяснением опубликованных данных.

«Нужно очень аналитически относиться к подобным сообщениям, с нашей точки зрения. Давайте не будем с вами забывать, буквально несколько месяцев тому назад мы с вами видели аналогичную информацию про обувь, и так далее. Откуда берутся эти данные — трудно понять. Тогда вроде много людей обувь не могли себе купить, теперь уже могут купить. Поэтому, если это все сопоставить, иногда это часто трудно объяснить и возможно объяснить, наверное, только с научной, социологической точки зрения. Вот, наверное, лучше, чтобы социологи и ученые это и объясняли»,— ответил господин Песков на вопрос “Ъ FM”, беспокоит ли Кремль положение дел, и устраивает ли темп изменений.

Ранее Росстат сообщил, что доля семей в России, которым хватает денег только на еду и одежду, во втором квартале текущего года составила 49,4%. Это на 0,2 процентного пункта больше, чем в предыдущем квартале.

В апреле ведомство опубликовало данные, согласно которым приобрести каждому члену семьи две пары подходящей по сезону обуви не может 35,4% семей (40% среди многодетных), а четверть семей не могут позволить себе пригласить гостей на семейное торжество. Кремль потребовал у Росстата разъяснений по этим данным, в министерстве ответили, что данные нужно «рассматривать комплексно», а «ответы на многие вопросы носят субъективный характер».

Подробнее о выводах Росстата читайте в материале “Ъ FM” «Сложно создать устойчивую политическую систему без канализации и теплых туалетов».